UBBERUD: Få det bedste ud af livet - du vælger selv. Sådan lyder overskriften på Bubbers foredrag torsdag klokken 19 i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus. Et åbent og ærligt foredrag, en peptalk i at bevare sindet åbent og holde fast i evnen til at glædes over både små og store ting i hverdagen, lyder det blandt andet i foromtalen, der skal lokke folk til. Kulturhuset og Ubberud og Ravnebjerg Kirker er sammen om arrangementet. Entre 125 kroner.