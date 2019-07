FCK på besøg i Odense - men ingen fanzone denne gang

Nørregade forbliver søndag åben for trafik, selv om den tidligere har været lukket, når fodboldfans fra FCK, Brøndby og andre superligaklubber har været på besøg.

Søndag står i fodboldens tegn, når OB hjemme på Nature Energy Park åbner den nye 3F Superligasæson med et opgør mod de regerende mestre fra FCK.

Men modsat tidligere bliver Nørregade ikke lukket af som fanzone, og derfor skal trafikanterne fra søndag middag og frem til efter kampstarten i Bolbro klokken 16 ikke ud for at finde alternative veje i en ellers trafikudfordret by.

- Vi har denne gang ikke planlagt en decideret fanzone, fordi vi ikke helt ved, hvor FCK-fansene vil samles, fortæller vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Det betyder ikke, at politiet ikke holder øje med de mange fans, som tager turen til Odense for at se deres hold spille sæsonens første superligakamp, men det sker mere ad hoc-agtigt.

- FCK har ikke været særligt meddelsomme denne gang om, hvor de har tænkt sig at være, og selv om vi opretter en fanzone til dem kan vi ikke være sikre på, de vil være der. Vi kan jo ikke tvinge dem, siger vagtchefen.

Inden spillernes sommerferie var Brøndby på besøg, og der fulgte også mange fans med. Dengang blev der i lighed med mange lignende og forudgående kampe oprettet fanzone ud for Sir Club i Nørregade, og gaden blev også afspærret helt for trafik i nogle timer.

- Nørregade vil søndag være til at færdes i for trafikanterne, medmindre der sker noget helt akut, siger Kenneth Taanquist.

Kampen fløjtes i gang klokken 16, og der vil alle fans - om de er fra FCK eller OB - være på plads på Nature Energy Park.

Bliver det så en målrig kamp, der er lagt op til? Næppe, hvis man kigger på statistikken. Kampe mellem OB og FCK plejer nemlig at være meget målfattige, fremgår det af OB's hjemmeside. Otte af de ni seneste indbyrdes kampe er endt med sejre på 1-0 til et af holdene. Fem af dem til FCK, og tre af dem til OB.