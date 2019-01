Ifølge Jacob Michaelsen, direktør i FAB, har det dog været nødvendigt med en række arkitektoniske kompromisser for at holde prisen nede.

De knubbede ord fra flere sider om arkitekturen i FAB's nye byggeri på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé kan boligselskabets direktør Jacob Michaelsen ikke helt forstå. Og han er ikke enig.

- Vi synes, det er pænt byggeri, siger han.

Ifølge Jacob Michaelsen er projektet afstemt i et tæt og koordineret samarbejde med Byplan.

- Og der er ikke ændret i facadeudtrykket mod krydset Rugårdsvej og Åløkke Allé i forhold til det oprindelige projekt, som By- og Kulturforvaltningen gav tilsagn til i december 2017, påpeger han.

Når bygningen er planlagt med svalegange, skyldes det økonomi, forklarer han. Det gør nemlig byggeriet billigere. Og han mener ikke, svalegange, eller altangange, som han vælger at kalde det, nødvendigvis behøver være til skade for arkitekturen.

- Altangange er jo netop tilladt i den lokalplan, der blev vedtaget i november 2017. Vores arkitekter synes godt om altangange, som også findes mange andre fine steder i byen. For eksempel på Tværkajen, hvor der er givet dispensation til, at en privat entreprenør laver altangange, ligesom vi også flere steder i Gartnerbyen har byggerier med altangange, påpeger han.

I forhold til parkering er det igen et spørgsmål om penge, der gør, at p-etagen er endt over jorden i stedet for under jorden. At lave en underjordisk p-kælder ville have betydet en markant merudgift.

- Det er voldsomt dyrt at grave en parkeringskælder ud. Skulle vi have gjort det, havde det været svært at få det til at hænge sammen inden for den økonomiske ramme, vi har til rådighed, siger han.

Alment byggeri er underlagt en ramme for, hvad det højest må koste, nemlig cirka 20.000 kroner per kvadratmeter, forklarer Jacob Michaelsen.

- Der er en maksimal ramme, vi skal kunne opføre et byggeri indenfor. Kan vi ikke overholde det, kan byggeriet ikke realiseres. Derfor forsøger vi selvfølgelig at få mest mulig kvalitet indenfor den ramme.

I øvrigt, påpeger han, vil parkeringsdækket ikke være synligt ude fra gaden.

- Det er jo i gården, vi laver parkering, så det ses ikke udefra, lyder det fra Jacob Michaelsen.