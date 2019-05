Eventyrløbet melder klar: Grussti tromlet og klar til tusindvis af løbere

Langesøstien er i denne tid spærret for alle, men Eventyrløbet har fået dispensation og derfor er den midlertidige grussti blevet tromlet efter alle kunstens regler og klar, når løbet skydes i gang Kristi himmelfartsdag.

Selv om der i et halvt år arbejdes med at håndtere regnvand fra Gartnerbyen og som holder en del af Langesøstien lukket frem til oktober skal de tusindvis af deltagere i den 42. udgave af Eventyrløbet ikke fortvivle. De får nemlig alligevel lov til at løbe gennem det sted, hvor der indtil onsdag eftermiddag stadig var vejarbejde og lukket for al færdsel. Men sent onsdag begyndte entreprenøren Barslund at tromle en del af stien, hvor der er belagt med grus, så den er klar til løbsstarten torsdag. Løbsleder Poul Grenaa var onsdag sidst på eftermiddagen selv ude at inspicere tromlingen og stiens beskaffenhed. - Nu tromler de for os og gør det klar til os, og det er vi meget glade for, siger Poul Grenaa med thumps-up til entreprenøren. Nu er det ikke alle deltagerne i Eventyrløbet, som kommer til at løbe på den midlertidige grussti. Det er nemlig kun dem, der stiller op på ruten på 5 kilometer, mens deltagerne på 10 kilometer ikke mærker noget til det. Mere konkret er det en 400 meter lang strækning på Langesøstien mellem Rugårdsvej og Stadionvej, som midlertidigt vil være åben på løbsdagen. Den har hidtil været lukket med stålhegn, men det blev fjernet onsdag eftermiddag, og frem til senest fredag morgen. Havde Barslund ikke været med på ideen om at åbne grusstien op skulle løberne have været ud på en anden rute og krydse Rugårdsvej endnu en gang. Det bliver så ikke tilfældet. Når Eventyrløbet lukker og slukker torsdag eftermiddag bliver Langesøstien atter spærret, og cyklisterne skal igen ud på en omvej på strækningen.

Eventyrløbet Eventyrløbet er Danmarks tredje største éndags-motionsløb kun overgået af Royal Run i København og Aarhus.Omkring 17.000 deltagere er tilmeldt løbet Kristi himmelfartsdag til enten børneløbet på 2 kilometer, 5 kilometer og 10 kilometer.



Løbet finder sted omkring atletikstadion i Bolbro med ruter til Åløkkekvarteret og Tarup.



Første start er børneløbet klokken 10.00.



Næste start er klokken 10.30 for alle dem på ruten på 10 kilometer. De sendes af sted med få minutters mellemrum.



Klokken 11.15 er første start på ruten på 5 kilometer, og først en times tid senere er de sidste sendt ud på ruten.



Løbsdagen sluttes af med koncert i kastegården på atletikstadion.

Der blev tromlet flere gange, så grusstien er klar til de mange tusinde løbere ved den 42. udgave af Eventyrløbet. Det finder sted torsdag på Kristi himmelfartsdag. Foto: Bjarke Vestesen

Blød i kanterne Både de 400 meter grussti langs Gartnerbyen og også ude på ruten langs Stavis Å er kanterne bløde. Da Langesøstien onsdag eftermiddag blev tromlet var den tonstunge trommel tæt på at køre i grøften. Det lykkedes at få den rettet op i sidste øjeblik, men episoden kan også være en påmindelse til de mange tusinde løbere i Eventyrløbet til at passe på. - Vi opfordrer til, at man giver plads for hinanden, og taber man nogle få sekunder på ruten er det stadig bedre end at løbere ender i grøften og slår sig, siger Poul Grenaa. Der er altid trængsel de første kilometer på ruterne, hvorefter der bliver længere mellem løberne. - Vi opfordrer også til, at man taler pænt til hinanden og til de frivillige hjælpere, som bruger en dag for at andre kan løbe, siger Poul Grenaa. Og opfordringen er hermed givet videre til de små 17.000 tilmeldte deltagere til det, der for alle plejer at være en festlig dag.

Løbsleder Poul Grenaa, Eventyrløbet, inspicerede pnsdag eftermiddag selv den tromlede grussti på Langesøstien. Foto: Bjarke Vestesen

Flere udfordringer Det er andet år, at Poul Grenaa er løbsansvarlig for Eventyrløbet, og det at arrangere en motionsløb i den størrelse som Eventyrløbet er, er ikke uden udfordringer. - Vi gør alt, hvad vi kan, og der er altid ting, som kommer i sidste øjeblik, siger løbslederen. Onsdag eftermiddag kom de sidste tilladelser fra Odense Kommune til koncerten, blot 24 timer før musikerne står på scenen. Også en ny revideret plan for Cirkuspladsen får betydning for de firmaer, som har telte på stedet. Men så sene ændringer mindre end et døgn før starten på løbet giver det frustration. - Det er stressende, men når der er udfordringer finder vi løsningerne, siger Poul Grenaa.

