Eventyrløbet: Danmarks største børneløb

Det bliver for alvor børnenes løb, når den 42. udgave af Eventyrløbet finder sted Kristi himmelfartsdag i Odense-forstaden Bolbro.

For allerede på forhånd er startnumrene til børneløbet blevet revet væk, så der allerede inden det skydes i gang klokken 10.00 torsdag har været udsolgt.

- Det traditionelle børneløb over to kilometer afvikles for 11. gang og er fortsat Danmarks største løb for de yngste, lyder det begejstret fra løbsleder Poul Grenaa, Eventyrløbet og Odense Gymnastikforening (OGF).

Alle 2000 startnumre er revet væk, og selv om "kun" de 1400 er børn og resten er voksne ledsagere gør det stadig børneløbet i Eventyrløbet til Danmarks største for de mindste. Ved Copenhagen Marathon tidligere i maj nåede man slet ikke det niveau i Mini-Marathon, som man når med 1400 børn i Børneløbet.

Børnene er de første, der sendes af sted i Eventyrløbet, og det sker med borgmester Peter Rahbæk Juels affyring af startpistolen. Mens de kommer i mål på atletikstadion og hver får en gavepose bliver der gjort klar til at sende de første 1000 af sted på den lange rute på 10 kilometer.