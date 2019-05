Eventyrløbet 2019: Politi måtte stoppe uromager ved koncert

Der var dramatik under den 42. udgave af Eventyrløbet, som fandt sted Kristi himmelfartsdag.

For efter at løberne var kommet i mål fortsatte mange med firmafest rundt på teltpladserne, men under koncerten, som altid afslutter Eventyrløbet, kom det til slagsmål.

Det bekræfter løbsleder Poul Grenaa overfor Fyens Stiftstidende.

- Det var en løbsdag med flere udfordringer, og herunder også slåskamp, så politiet måtte tilkaldes, siger Poul Grenaa.

Hos Fyns Politi bekræfter vagtchef Thomas Bentsen, at man modtog en anmeldelse klokken 17.02 om, at man skulle have hjælp til at få fjernet en uønsket person, fordi han slog ud efter folk.

En politipatrulje kom frem og fik fat i uromageren, en 30-årig mand fra Vestfyn-området. Betjentene fik ham dysset ned, og han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen omkring voldelig optræden. Det straffes typisk med en bøde på 3000 kroner.

Under koncerten var der også en person, som fik et ildebefindende og derfor måtte have hjælp.