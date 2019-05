Eventyrløbet 2019: Børneløbet tæt på udsolgt

Med over en uge til starten i Eventyrløbet torsdag i næste uge er det tæt på at være udsolgt, hvis man skal have et startnummer til Børneløbet.

- Vi har cirka 70 startnumre tilbage, siger løbsleder Poul Grenaa, Eventyrløbet og Odense Gymnastikforening (OGF).

Børneløbet i Eventyrløbet er dermed Danmarks største, og overgår også antallet af børn i minimarathon ved Copenhagen Marathon, som i søndags fandt sted i København. Her deltog 1300, heraf cirka 700 børn.

Til Eventyrløbet er der tilmeldt cirka 1400 børn og dertil cirka 550 voksne ledsagere, og der er maksimalt 2000 pladser til rådighed.

- Uanset hvad er vi glade for, at vi ér Danmarks største børneløb, siger Poul Grenaa.

Børneløbet i Eventyrløbet har den første start klokken 10.00 på løbsdagen, og strækningen er på to kilometer. I årenes løb har mange deltagere i Børneløbet vokset sig store, og er nu at finde i feltet blandt de voksne løbere på enten 5 kilometer eller 10 kilometer.

Eventyrløbet finder sted Kristi himmelfartsdag omkring atletikstadion i Bolbro, og med ruter dels i Åløkkeskoven og dels langs Stavis Å og Ryds Å.