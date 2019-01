- Det er mig selv, der har sammensat og booket turnéen. Jeg har ringet rundt og lavet alle aftalerne. Jeg har hørt fra kolleger, at Grand Hotel skulle være et rart sted at spille, fordi der er intimt og samtidig lidt højtideligt i Glassalen. Jeg kan se, at flere af de største danske navne har været på besøg, så det indikerer, at det er en fed koncertramme, siger Emmelie de Forest.

Den 25-årige kronjyde er de kommende måneder på Danmarksturné med sit band. På den musikalske menu finder man sange fra hendes to albummer "Only Teardrops" (2013) og "History" (2018)". Derudover serveres der flere nye kompositioner samt udvalgte covernumre, der er skræddersyet til det enkle, akustiske setup.

Det er sjældent, at man kan nyde en Créme Bavaroise au Citron i forbindelse med en koncert. Men det kan man 8. februar på Grand Hotel i Odense, hvor den klassiske citronfromage er på menuen til et arrangement med hele fire retter samt en ekstra dessert i form af en intimkoncert med Emmelie de Forest, som vandt både Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest i 2013.

Emmelie Charlotte-Victoria de Forest er født 28. februar 1993 i Randers og opvokset i Mariager.Hun har været aktivt udøvende sanger, siden hun var ni år og har blandt andet sunget i kirkekor og gospelkor. Hun flyttede som 18-årig fra Mariager til København, hvor hun var blevet optaget på Katrine Sadolins "Complete Vocal institute" Hun vandt Eurovision Song Contest 2013 i Malmø med sangen "Only Teardrops", der er skrevet af Lise Cabble, Julia Fabrin og Thomas Stensgaard samt produceret af Frederik Thaae. Sangen fik 281 point. Det højeste antal point til en dansk sang nogensinde. I marts 2013 skrev hun under på en pladekontrakt med Universal Music og udgav sit debutalbum "Only Teardrops" senere i foråret 2013. I foråret 2018 udkom hendes andet udspil "History". I 2015 medvirkede hun i filmen "Solo Project", hvor hun spillede sangerinden Esther Hviid. I 2018 spillede hun hovedrollen Sofia i kortfilmen "Etager" af Stefano Gonzales, den har premiere i 2019.

Fans støttede med 90.000 kroner

Emmelie de Forest blev kendt både i og uden for Europa efter sin sejr ved Eurovision Song Contest med sangen "Only Teardrops" i 2013. Hun medvirkede efterfølgende i en kinesisk reklamekampagne, var gæst i talrige tv-shows og gav koncerter i hele Europa. Hun blev endda udnævnt som "Årets Europæer 2013" af Europa-bevægelsen. Hun har også været involveret i alverdens projekter med at redde orangutanger på Borneo, spille skuespil og deltage i Vild med dans.

I årene efter Eurovision-sejren kunne Emmelie de Forest ikke helt slippe melodigrandprix-universet.

- Jeg befandt mig til en vis grad i en Eurovision-boble, da jeg både skrev Anja Nissens "Never Alone", som blev nummer to til melodigrandprix i 2016, samt Lucie Jones' "Never Give Up On You", der vandt det britiske Grand Prix i 2017 og blev nummer 15 ved Eurovision, siger Emmelie de Forest.

Hun brød med sit pladeselskabet Universal i 2015 efter fem singler. Fordi hun tænder mere på idéen om at udgive et helt album frem for en række singler. Desuden ønskede hun i højere grad at styre sin egen karriere.

- Det har været overvejende positivt at styre min egen karriere, hvis man ser bort fra det mest kedelige kontorarbejde. Det siger sig selv, at det praktiske arbejde stjæler tiden fra det kreative. Det kræver tid at finde den optimale balance, men det er skønt at træffe sine egne beslutninger, siger Emmelie de Forest.

Hun håber, hun får tid til at skrive flere nye sange i foråret. Så de kan blive trædesten til at få en aftale med et internationalt pladeselskab.

- Det ville ikke gøre noget, at nogen kunne tage over med det praktiske, så jeg kan fokusere 100 procent på musikken. Det er trods alt den, jeg brænder for, siger Emmelie de Forest.