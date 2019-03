Etniske minoriteter skal have nyt talerør

Et nyt minoritetsråd er på trapperne. Rådmand Brian Dybro bakker op om idéen, for det er vigtigt at have gode sparringspartnere.

Odense er godt på vej til at få et Råd for etniske minoriteter.

I denne uge behandlede politikerne i Beskæftigelses- og Socialudvalget sagen, der nu gøres klar til, at de snart kan sige ja eller nej til idéen. Rådmand Brian Dybro (SF) er positivt indstillet:

- Jeg synes, det er en god idé. Etniske minoriteters forhold fylder meget i den offentlige debat og berører også mange indsatser ikke mindst på beskæftigelses- og socialområdet. Derfor giver det god mening at have et råd, man kan have en dialog med samt lære af de dårlige og de gode eksempler, siger han.

- Det er godt at få nogle friske øjne til at se på sagerne udefra. Fagfolk, som tør rejse kritik og bringe emner op, som man ønsker at diskutere med politikerne.

Råd for etniske minoriteter vil få høringsret i de sager, der vedrører relevante forhold. Det er i øvrigt tredje forsøg på at få et velfungerende råd på området. Første forsøg var et Integrationsråd, som i 2013 blev afløst af Mangfoldighedsrådet, der fungerede indtil 2017.

- Ingen af de to kom rigtig op at flyve, og det er selvfølgelig, fordi der ikke er tale om en bestemt gruppe, men mennesker, der er lige så forskellige som alle andre, siger Brian Dybro.

At det kan give problemer, har man senest set med Ældrerådet, der har været plaget af intern uenighed.

Råd for etniske minoriteter skal efter planen have 10 til 12 medlemmer. Rådmanden udpeger formanden, og sammen skal de udpege resten af medlemmerne. Meningen er at mødes fire til seks gange om året.

Som planen er nu, skal rådet fungere som sparrings- og samarbejdspartner for alle forvaltninger i Odense. Rådet beslutter selv, hvilke punkter det vil drøfte.