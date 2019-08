Et verdensomspændende koncept

Ronni Abergel er idemanden bag Menneskebiblioteket, som startede på Roskilde Festival i 2000. I dag er det udbredt til over 85 lande, og i Indien kan det trække over 1200 mennesker til.

Siden da er konceptet vokset til over 85 lande. De sidste tre år har Menneskebiblioteket fået 20 af verdens største firmaer til at være med som blandt andet sponsorer, lyder det fra Ronni Abergel. Gigantvirksomheder som Heiniken, Ebay og Microsoft er med til at finansiere menneskebiblioteket. De får nemlig igen offentlige tilskud.

- Jeg så, hvordan det bare spillede mellem mennesker. Det var pokkers, hvis det skulle dø på Roskilde, når det kunne så meget. Det havde et så stort potentiale, så jeg satte mig for at få det udbredt i hele verden, siger han.

På Roskilde Festival i år 2000 blev kimen til et enestående og unikt koncept lagt, da Ronni Abergel og hans kollegaer fra foreningen Stop Volden arrangerede Menneskebiblioteket som et event. Formålet var dengang - som i dag - at udfordre fordomme og skabe større mangfoldighed.

Spærrer gaden af

På Fyn blev der sidste år åbnet et såkaldt bogdepot, selvom det ikke er et fysisk koncept. Det er så småt ved at komme op og køre og har cirka 20 "bøger", som fortæller hver deres egen historie.

- I København er vi 140 (levende bøger, red.), i Chicago er vi 180, og i New York blev vi vel 300 i løbet af i løbet af det første år. Men det er intet i forhold i Indien. Der ser vi over 1200 mennesker, når vi holder et offentligt event i Mumbai. Politiet spærrer gaden af. Der er simpelthen for vildt, fordi der er for mange, der vil prøve det, siger Ronni Abergel.

- I Danmark er der ikke som i den indiske kultur sådan nogle enorme barrierer for at tale om ting. Der er et kastesystem, der gør, at især unge mennesker føler sig forhindret i at snakke om tabuer og stigmatiserede emner. I Danmark har vi forvejen tradition for at samtale mellem hinanden, men det er også derfor, at sådan en idé kan opstå her blandt frit tænkende mennesker, der har tradition for at tage fat der, hvor det nogle gange gør ondt, uddyber han.