Lumby Mølle på Slettensvej nord for Odense, har gennem de seneste 25 år gennemgået en omfattende restaurering. Der er brugt mange millioner kroner på at få den 199 år gamle mølle til at fungere igen. I 2004 blev møllen genindviet, og folk fra hele Fyn drager flere gange om året til møllen for at opleve spillemandsmusik, kræmmermarked, udstillinger, samt de idylliske omgivelser omkring Lumby Mølle. Men her i juli er der mulighed for hver onsdag aften at få et nærmere kig på møllen og de andre bygninger på området. Hvis vinden blæser, vil møllen køre, og hvis vinden er kraftig nok vil man kunne se hvordan man i gamle dage lavede korn til mel. Mølleboden vil være åben med salg af Møllekringle, kaffe, is, øl og vand, samt en masse andre sjove ting man kun kan finde på Lumby Mølle. Der er mulighed for at nyde den smukke møllehave med lindealléen, der fører op til møllen. Bag møllen vil husflidsskolen fra Allesø- Næsbyhovedbroby køre med den store bloksav.

Der er åbent mellem 19 og 21 onsdag d. 17. juli, onsdag d. 24. juli og onsdag d. 31. juli.