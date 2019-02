Et trecifret millionbeløb mangler: Her foreslår politikerne at finde penge til velfærd

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

- Jeg er helt enig i, at vi er nødt til at udvise rettidig omhu og finde en løsning på de demografiske udfordringer. Det kalder på en national løsning, men der kommer til at gå mange år, inden den kommer, og i mellemtiden bliver problemerne bare større. Det ville være uklogt af mig at pege på konkrete omprioriteringer her og nu, for det ville kun skabe frygt og bekymring i kommunen. Men en idé kunne være at lære af andre kommuner, som har færre administrationsomkostninger. Det er i hvert fald ikke rimeligt, at det kun er By- og Kulturforvaltningen, der skal holde for.