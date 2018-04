Frivillighed er et emne, der berører mig meget.

Frivillighed er grundstenen i både vores kultur-og foreningsliv. Selv har jeg været frivillig et utal af gange, både til arrangementer, i sportsklubber og igennem 3 år i teaterforeningen Elite Teater.Som frivillig har man mulighed for at støtte op omkring noget man tror på, noget man holder af, og ikke mindst en god sag.





I Brandts Klædefabrik, hvor jeg har min daglige gang, afholdes hvert år et utal af events og arrangementer. Selv arrangerer jeg i området alt fra Rosévinfestival til Legetøjsmarked, Blomsterfestival, H.C. Andersen Festivals og Harry Potter Festival. Områdets mange andre aktører som f.eks. Brandts Museum for Kunst & Visuel Kultur, Tidens Samling, Studenterhuset, Kulturmaskinen og OFF står ligeledes bag en lang række events. Det er alle disse events, som gør området levende, og gør Odense til en fantastisk by at bo og leve i.

Eva Pasgaard Den uges klumme skrives af Eva Pasgaard. Hun er passagemanager i Brandts Passage, hvor hun får synlige og usynlige ting til at ske. Derudover er hun blandt andet også initiativtager til den kommende Roséfestival i Odense.



Klummerne i Pindle Odense skrives hver uge af en person fra eller med tilknytning til Odense, som har noget på hjerte i forhold byen og dens udvikling. Er du interesseret, så skriv en mail til Den uges klumme skrives af Eva Pasgaard. Hun er passagemanager i Brandts Passage, hvor hun får synlige og usynlige ting til at ske. Derudover er hun blandt andet også initiativtager til den kommende Roséfestival i Odense.Klummerne i Pindle Odense skrives hver uge af en person fra eller med tilknytning til Odense, som har noget på hjerte i forhold byen og dens udvikling. Er du interesseret, så skriv en mail til klkn@pindleodense.dk

Over de seneste år er antallet af events i Brandts-området vokset markant. Og vores events bliver større og større. For at gennemføre alle disse events får vi hjælp fra rigtig mange frivillige. Nogle er fast tilknyttet enkelte kulturinstitutioner, andre hjælper ad hoc. Jeg har en drøm om, at vi kan gøre vores festivaler og events endnu bedre ved at koordinere denne frivillige indsats.





Vi introducerer derfor "Team Brandts " - et helt nyt tiltag i Brandts Klædefabrik. Det er et fællesskab af frivillige, som får mulighed for at hjælpe til og være frivillige i hele området. Man bliver på denne måde ikke kun tilknyttet ét sted, men i stedet hele området og et langt større fælleskab. Drømmen er at kunne skabe bedre vilkår for aktører såvel som for deltagere ved events, og på denne måde højne hele niveauet.

Hos Team Brandts er det muligt for alle at blive frivillige. Opgaverne til de forskellige events varierer, så der er plads til alle og deres personlige kompetencer. Om du er studerende eller pensionist, vil der være rig mulighed for at varetage spændende og udfordrende opgaver. Det der er afgørende for os er, at du brænder for at lave events og ligesom os brænder for kulturen i Brandts Klædefabrik.





Ønsket er, at flere bliver del af et fælleskab. Det kan være svært at få et fælleskab i en større by som Odense, især hvis man er ny i byen. Vi ønsker på denne måde at skabe et netværk og et fælleskab for alle de frivillige, som har sin gang i Brandts Klædefabrik. Det skal være sjovt og samtidig lærerigt. Som frivillig skal man ikke kun være med til at skabe oplevelser, man får også selv én på opleveren ved at være med bag kulisserne, og ved at gøre det sammen med andre.

Jeg oplever blandt odenseanerne et kæmpe engagement for området og bliver ofte kontaktet af folk, som ønsker at bidrage på den ene eller anden måde. Med dette nye tiltag forsøger vi at få sat struktur på det hele. Vi har brug for de frivillige, men ønsker også at give noget tilbage til de mange frivillige som hjælper.





Vi skal værne om de frivillige, for uden jer er vi ingenting, og der ville ikke være nogle festivaler eller events. Udover fælleskab og netværk vil vi med dette nye tiltag forsøge at tage endnu bedre hånd om de frivillige. Der vil naturligvis være forplejning når man er på vagt, man får sin egen Team Brandts t-shirt, og som noget helt unikt får alle et "Team-Brandts rabatkort", så man kan handle i mange af områdets butikker og spisesteder til attraktive rabatter. Der bliver en årlig fællesspisning for alle frivillige, hvor man kan komme hinanden ved og møde nye ansigter.Det hele koordineres i vores fælles Facebook-gruppe, hvor vi ligeledes vil komme med tilbud om fribilletter til koncerter, comedy m.m., når vi har mulighed for det.





I Odense kan vi noget helt unikt i forhold til frivillighed. Det er efter min opfattelse meget få byer som har så engagerede borgere, når det gælder frivillighed. Odense er i fuld gang med en transformering fra stor dansk by til storby, og det sprudlende kulturliv er et af de vigtigste elementer i forhold til at få dette til at lykkes.

For mig at se, er frivillighed en ren win-win situation. De frivillige gør noget godt både for sig selv og for andre. De skaber unikke oplevelser for hele byen, oplevelser som ikke ville være mulige, hvis det ikke var for de frivillige.

Samtidig får de et netværk, fælleskab og ikke mindst kompetencer, som de kan tage med sig videre i livet - både socialt og fagligt. Selv vil jeg aldrig stoppe med at være frivillig, og jeg håber med dette nye tiltag at kunne være med til at gøre det endnu federe at være frivillig i Brandts Klædefabrik.