Et seniorbofællesskab med deleøkonomi og særlig service

I Snestrup Have vil udlejerne holde snor i de fælles faciliteter og aktiviteter. Her vil være cafe med professionel kok, delebiler og ansatte til at holde styr på yogahold med mere.

- Vores vision er ikke et seniorbofællesskab i klassisk forstand. Vi bejler blandt andet til de lidt yngre i slut halvtredserne, som stadig arbejder og ikke har hjemmeboende børn. Desuden ønsker vi at gå skridtet videre og facilitere fællesskabet. Vi vil for eksempel have en professionel kok i cafe-huset og være med til at sørge for, at der er aktiviteter at gå til. Det kunne være yoga, vinsmagning, fællesspisninger og ture til udlandet for at nævne nogle eksempler, fortæller Jesper Nygaard.

Projektet kommer til at indeholde 156 rækkehuse i tre forskellige størrelser på 70, 90 og 100 kvadratmeter og med flere store fælles parkeringspladser. Der vil desuden komme et 400 kvadratmeter stort fælles cafehus og et aktivitetshus, hvor der kan være forskellige værksteder, haveredskaber og andet.

Brødrene Henrik og Jesper Nygaard har købt Rugårdsvej 286, der tidligere tilhørte Tietgenskolen, med henblik på at skabe et seniorbofællesskab, som de vil kalde Snestrup Have. Ideen er at skabe et nyt og lidt anderledes seniorbofællesskab efter amerikansk forbillede, hvor deleøkonomi og bæredygtighed også er vigtige overskrifter.

Også private udlejere har fået øjnene op for de populære seniorbofællesskaber. Et eksempel er pensionsselskabet PFA, der bygger i Gartnerbyen, og et andet er Miljøbo fra Tommerup, der vil omdanne det gamle seminarium i Bolbro til et seniorbofællesskab.

Stor interesse

For ejerne af Snestrup Have er fællesskabet vigtigt, og derfor vil de gøre en særlig indsats.

- Vi ønsker, at der skal holdes liv i fællesskabet i Snestrup Have, og det kan nogle gange være svært på sigt i seniorbofællesskaber, hvor der måske er masser af energi til en begyndelse, men hvor der også er fare for, at tingene kan ebbe ud. Det ønsker vi at undgå, understreger Jesper Nygaard.

De to ejere fortæller også, at der vil være delebiler og -cykler, som lejerne kan benytte, og at der vil være mulighed for at spise i cafeen fire gange om ugen. Betalingen for at benytte sig af faciliteterne skal delvis foregå som en slags abonnementsordning og som direkte betaling for mad, drikkevarer med mere.

Projektet er stadig nyt og foreløbigt på ideplanet. Brødrene Nygaard har købt grunden, som de overtager i marts 2020. De har afholdt en arkitektkonkurrence, som Archidea har vundet. De har desuden lavet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om projektet.

- Vi er allerede meget optimistiske. Uden at have gjort noget for det, har vi allerede fået mere end 100 henvendelser og har skrevet folk op på en interesseliste, fortæller Jesper Nygaard.