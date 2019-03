Et minuts stilhed for ofrene i New Zealand: - Vi vil ikke være et os- og dem-samfund

Der blev læst digt, der blev holdt taler og løftet skilte med diverse budskaber mod racisme. Lørdag blev demonstrationen mod racisme på Gråbrødre Plads indledt med ét minuts stilhed for ofrene i New Zealand.

- Jeg er fra jorden. Du er fra jorden. Jeg er ikke bedre end dig. Du er ikke bedre end mig. Spred kærlighed og meld dig ind i Danmark.

Ordene faldt fra 11-årige Mohammeds mund, da han læste sit digt op foran en forsamling på godt over 30 mennesker på Gråbrødre Plads. Med skilte med budskaber som "flygtninge er velkomne" og "luk lejrene - åbn grænserne" hævet over hovederne var børn, unge og ældre samlet for at demonstrere mod racisme.

En demonstration, der fandt sted i forbindelse med FN-dagen mod racisme og diskrimination og var arrangeret af Racismefri By - Odense for Mangfoldighed. Der var politikere, foreninger og almindelige mennesker til stede. Blandt deltagerne var også Kefa Abu Ras, der er aktivist og feminist. Hun påpegede vigtigheden af demonstrationen set i lyset af den tragiske hændelse i New Zealand fredag, hvor gerningsmænd skød under en fredagsbøn i to moskéer. 49 blev dræbt og omkring 42 såret.

- Det er vigtigt, fordi højrefløjspolitikerne skal have at vide, at vi ikke vil være et os- og dem-samfund. Det er især vigtigt efter det, der er sket i New Zealand. Når min mand og min søn tager til fredagsbøn, skal jeg så være bange? Kan det ske i Danmark? Ja, det kan det godt, hvis højrefløjen bliver ved med at adskille os. Moskéer bliver allerede udsat for hærværk, sagde hun.

Ord, der tog form efter et minuts stilhed for ofrene i New Zealand.