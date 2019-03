ODENSE: Kom med på et kig bag kameraet hos Saga Studio,det legendariske filmselskab, der stod bag mange folkekære film fra 1955 og ti år frem. Niels Jørgen Clement, medforfatter til en bog om selskabet, er i Odense Seniorhus mandag fra klokken 10 for at fortælle om "den folkelige danske films guldalder". Filmklip og sjove anekdoter om filmfolk og skuespillere er en del af foredraget. /RAS