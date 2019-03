Et kig i politiets døgnrapport: To mænd anholdt på fersk gerning og lastbil fra OUH fundet delvist udbrændt

To mænd skal afhøres om et indbrudsforsøg ved Vestergaard Auto. Mændene blev opdaget af et vidne, da de var ved at klippe et hegn op med en boltsaks.

Odense: To udenlandske mænd på 29 og 34 år sidder mandag formiddag til afhøring på politigården i Odense. De sigtes for forsøg på tyveri, efter de søndag aften blev taget på fersk gerning, da de var ved at bryde ind hos Vestergaard Auto på Bondovej i det sydlige Odense. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck så et vidne de to mænd og kontaktede politiet, som klokken 21.30 kunne anholde mændene, der var i færd med at klippe et stålhegn op ind til bilforhandleren. Mændene havde medbragt en boltsaks for at kunne klippe hegnet op, fortæller vagtchefen. De to mænd, som ifølge vagtchefen begge er fra udlandet, sigtes indtil videre for tyveri. Det er endnu uvist, om de to har forsøgt sig andre steder.

To udenlandske mænd sidder mandag til afhøring på politigården i Odense. De sigtes for forsøg på indbrud ved Vestergaard Auto i Odense. Arkivfoto: Michael Bager.

Pengeskab skåret op - lastbil fundet udbrændt Politiet fik søndag formiddag en anmeldelse om et indbrud med lignende fremgangsmåde på J.B. Winsløws Vej, hvor Odense Universitetshospital og Psykiatrisk Afdeling ligger. Her var porten i et trådhegn til en gartnerplads blevet klippet op, hvorefter tyven, formentlig med en vinkelsliber, havde skåret hængelåsen på nogle skydeporte ind til et maskinopbevaringsrum op. På samme måde var tyven nået ind i et mandskabsrum, og det var ifølge politiets døgnrapport lykkedes vedkommende at skære et pengeskab op. Der er endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet under indbruddet, som er sket mellem fredag klokken 14.30 og søndag klokken 11. Senere søndag, klokken 18.30, modtog politiet ifølge døgnrapporten en anmeldelse om en lastbil, der var blevet stjålet fra Odense Universitetshospital. Den hvide lastbil af mærket MAN havde hospitalets logo på siden og var blevet fundet med et udbrændt førerhus på Teknikvej i Hjallese.

En lastbil fra Odense Universitetshospital blev fundet med udbrændt førerhus på Teknikvej i den sydlige del af Odense. Foto: Mikael Fossø

