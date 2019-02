Et enigt Økonomiudvalg: 100 medarbejdere skal fyres i administrationen

Et enigt Økonomiudvalg vil spare 100 ansatte i Odense Kommunes administration væk for at finde velfærdspenge til et stigende antal børn og ældre. Desuden vil politikerne hente hjælp hos en endnu ikke nedsat velfærds-taskforce.

Nu er det ikke længere blot et borgmesterforslag.

De fire rådmænd i Økonomiudvalget er enige i, at der skal skæres 100 medarbejdere ud af Odenses kommunale administration og på den vis sikres 60 millioner kroner til skoler, dagtilbud og pleje til det stærkt stigende antal børn og ældre i byen.

- Det er den hårde del. At vi skal sige farvel til så mange medarbejdere, der giver værdi. Men det er nødvendigt, så længe vi står med så stor en udfordring, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) om udsigten til, at der i 2028 vil mangle op mod en halv milliard kroner til velfærd.

De to forvaltninger med de mindste budgetter skal fyre flest: Borgmesterforvaltningen skal spare 20 millioner administrationskroner, By- og Kulturforvaltningen 16 millioner, mens de tre forvaltningerne for henholdvis børn og unge, ældre og handicappede og beskæftigelses og social-området skal skære hver otte millioner.

By- og kulturårdmand Jane Jegind (V) gik ind til onsdagens Økonomiudvalgsmøde med en vis skepsis og en advarsel mod popsmarte besparelser, men endte altså med at sige god for Rahbæk Juels forslag, der dog har fået en lidt længere tidshorisont.

- Nu går vi konstruktivt til opgaven for at sikre velfærden til børn og ældre, og så må vi trawle forvaltningens opgaver igennem og få konkrete forslag på bordet. Vi skal bare huske, at vi også løser velfærdsopgaver i By- og Kulturforvaltningen - for eksempel transporterer vi børn og ældre rundt, siger hun.

- Derfor er det også vigtigt for mig at få

Artiklen opdateres.