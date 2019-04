FJORDAGER: Bilhuset V. Holm Jensen får mandag klokken 18 besøg af Fjordager Erhvervsklub, der først skal høre eftermarkedschef Jens Thomsen gennemgå bilfirmaets historie. Bagefter tager direktør Anders Ørgaard over og taler om fremtiden og de el-biler, som betyder store ændringer for bilindustrien. Skulle man ønske at teste en af bilmodellerne, er det også en mulighed. /RAS