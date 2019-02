Erfaringen fra København: Godt tilbud til PTSD-ramte behøver ikke være dyrt

Det behøver ikke være dyrt at lave et relevant tilbud til PTSD-ramte, viser café-erfaringer fra København.

Der er brug for støtte til de sværest PTSD-ramte flygtninge og indvandrere i hverdagen. Men den del behøver ikke at være dyrt, viser erfaringerne fra København.

Her har frivillige lavet Muhabet - et værested, hvor man kan komme og drikke te og møde andre mennesker med de samme problemer, akkurat som man kender det med væresteder for veteraner. Her kan brugerne få hjælp til at løse problemer og hjælp til at falde til ro.

Muhabet, der betyder "kærligt samvær", åbnede på Vesterbro i 2003 som et værested for psykisk syge flygtninge og indvandrere. Idéen er, at alle kan byde på noget - det handler bare om at finde folks ressourcer og bygge videre på dem.

I dag ligger værestedet på Nørrebro og holder åbent alle hverdage fra 12 til 17. Alle er velkomne, men målgruppen er typisk folk, der føler sig ensomme eller ekskluderet. Mange lider voldsomt af PTSD.

Stedet er indrettet som en café, hvor der hver dag serveres et måltid varm mad, lavet af grøntsager og kød, som man får fra forskellige handlende. Der er også en kælder, hvor børnene kan lege, et computerværksted og et stort rum, der kan bruges til såvel mavedans som bederum. Gæsterne kan få hjælp af de omkring 30 frivillige værter til at ringe til en offentlig myndighed eller til at oversætte et brev, hvis de vil.