Er du god nok til et stipendium? Flere danske unge tager gratis på college

Jeppe Marquardsen stak til USA med et stipendium til Davenport University. Her kombinerede han skolen med fodbold i professionelle rammer. I dag arbejder han for, at andre talentfulde unge kan komme af sted på samme måde.

Fem trænere, tre fysiske vejledere og tre sportslæger, det var, hvem der bød Jeppe Marquardsen og resten af Davenports universitetshold velkommen til første træningspas i 2015. De følgende to år skulle Jeppe Marquardsen komme til at træne og spille under forhold, som er de færreste professionelle sportsudøvere herhjemme forundt. Her blev autografer, interviews og massage hurtigt en del af hverdagen. En hverdag hvor han oven i købet endda fik mulighed for at studere og rejse rundt i USA.

Efter gymnasiet havde han stået ved en skillevej, hvor han ikke helt vidste, hvad han ville.

- Jeg havde både lyst til at rejse, studere og spille fodbold, men jeg troede ikke det kunne lade sig gøre, at få det hele på én gang. I det mindste ikke før jeg hørte om muligheden for at tage på college, fortæller Jeppe Marquardsen.

Han opsøgte konsulentvirksomheden CSUSA for at høre om sine muligheder for at få et stipendium. Her blev han målt, vejet og fundet tilpas dygtig til fodbold til, at han havde en chance. Kort efter var der oprettet kontakt med Davenport University, og så gik turen ellers over Atlanten.

- Jeg føler, at jeg fik det bedste fra tre verdener på college. Og så skulle jeg ikke engang betale for særligt meget af det, fortæller Jeppe Marquardsen.