Er det vandtæt?: Odenses første letbanetog testes inden prøvekørsel

Togfabrikanten Stadler går nu i gang med at afprøve de tekniske systemer og bremserne, før det første letbane-togsæt leveres til Odense i begyndelsen af 2020.

Berlin/Odense: I løbet af de første måneder næste år er det første letbanetog kommet til Odense, hvor det skal testkøres - i første omgang på skinnerne ved Nyt OUH. Men allerede nu er toget klar til at blive gennemtestet af fabrikanten Stadler i Berlin.

Odense Letbane har bestilt 16 togsæt af samme type, som allerede kører i blandt andet Aarhus, og toget, som har leveringsnummer 001, er næsten færdigbygget. Derfor skal togets tekniske systemer nu testes, fortæller Thomas Gram, projektchef for togsæt hos Odense Letbane.

- Det handler blandt andet om at måle alle ledninger igennem, teste skærme, trykke på knapper og kontrollere funktioner. Senere skal der også testes for eksempel nødsystemer og vandtæthed - det gør man ved simpelthen at højtryksspule toget, siger han til Odense Letbanes hjemmeside.

Inden toget leveres til Odense, skal det også testkøres - blandt andet for at tjekke kontrolsystemer og bremser.