Er det dig, der har vundet tre millioner?

Bolbro: Et sted i Odense går en heldig person rundt og er måske slet ikke klar over sit held. Derfor har Martin Grau Eskildsen, indehaver af Bolbro Print, kontaktet Fyens.dk.

Han vil nemlig meget gerne overbringe en god nyhed til den person, der har købt en lodseddel til Varelotteriet i forretningen på Middelfartvej og har fået numrene på lodsedlen trukket ud.

Martin Grau Eskildsen oplyser, at det ikke har været muligt at få kontakt til kunden, og nu håber han, at kunden ser denne efterlysning og henvender sig. Og der er noget at komme efter: Tre millioner kroner er lodsedlen, som er købt i forretningen i Bolbro, værd.