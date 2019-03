Entreprenør fyret: Politianmeldt firma mistede opgave efter avisafsløringer

Årslev Entreprenørforretning har som underentreprenør for Vestfyn El-Anlæg gravet fiberkabler ned for Energi Fyn. Men det arbejde ophørte, efter at Energi Fyn stillede spørgsmål til virksomhedens forhold i kølvandet på avisafsløringer.

Entreprenørvirksomheden er blevet politianmeldt af Odense Kommune for at have ladet sine polske ansatte bo og overnatte ulovligt i en erhvervsbygning tæt op ad mange ton farlige kemikalier . Imens har entreprenørselskabet med direktør Pia Bolander Andersen i spidsen indtil for nylig fungeret som underleverandør til Vestfyn El-Anlæg fra Nr. Aaby, som er et af tre selskaber, der udfører gravearbejdet for Energi Fyn.

Samarbejdet er ophørt

Men Vestfyns El-Anlægs samarbejde med Årslev Entreprenør er for nylig bragt til ophør, oplyser Carsten Hansen.

Han fortæller, at på baggrund af, at Fyens Stiftstidende i begyndelsen af februar begyndte at skrive om indkvarteringsforholdene for de polske arbejdere hos Årslev Entreprenør, tog Energi Fyn kontakt til Vestfyns El-Anlæg for at få en forklaring.

Dette skete i lyset af, at alle, der indgår kontrakter med Energi Fyn, samtidig skriver under på at overholde gældende love, regler og overenskomster i Danmark.

- Vi fik det svar, at samarbejdet allerede var ophørt, og vi bad derfor ikke om yderligere forklaringer end det, siger Carsten Hansen.