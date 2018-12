Entertainer bød op til julesang i madmarked

Med nedtællingen til juleaften i fuld gang, er julestemningen for alvor ved at sprede sig i Odense.

Således også søndag formiddag i Arkaden Food Market i centrum af byen, hvor den af mange børn kendte entertainer Sigurd Barrett var på besøg med sit juleshow sammen med sin faste følgesvend bjørnen Bjørn.

Omkring et par hundrede - heraf cirka halvdelen børn og resten deres familier - havde indløst billet til showet, og hvis ikke de på forhånd var i julehumør, så kom de det nok undervejs.

For Arkaden var pyntet festligt op, og vanen tro var Sigurd Barrett oppe i det høje gear og lod lystigt fingrene danse på pianoet, mens der blevet sunget julesange og fortalt historier. Børnene var helt med på noderne og dansede ivrigt med, ligesom en skov af hænder skød i vejret, da et par heldige skulle udvælges til at deltage i en quiz på scenen.

Undervejs fik deltagerne også fornøjelsen af at synge - der blev det sanghæfter ud - med på en version af juleevangeliet. Også det har Sigurd Barrett nemlig fundet på at lave en sang ud af i et sprog, som mindre børn kan være med på.

Både Arkaden Food Market og byens andet madmarked - Storms Pakhus ved havnen - har frem mod jul en række juleaktiviteter på programmet, som man kan opleve, hvis man kigger forbi. Yderligere oplysninger kan findes på henholdvis Arkaden Food Market's og Storm Pakhus' Facebook-sider.

Der er også en række andre julehygge-aktiviteter i bymidten i den kommende tid. Disse kan man bl.a. få mere at vide om ved at besøge Odense Cityforenings hjemmeside.