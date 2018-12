Ensretning af Middelfartvej: Trafikbøvl i vente

- Selvfølgelig bliver det irriterende for trafikanter på vej ud ad byen, siger kontorchef for trafik- og mobilitet i Odense Kommune, Rasmus Bach Mandø, om den ensretning af Middelfartvej, der på grund af letbanearbejdet træder i kraft fra mandag morgen.

Det er dog ikke nær så lang tid, som letbanen oprindeligt havde ønsket. For cirka to år siden bad letbanen nemlig om lov til at ensrette Middelfartvej på en noget længere strækning i op til 15 måneder, men det afviste By- og Kulturudvalget med den begrundelse, at det ville være for hård en trafikal belastning for de øvrige veje i området.

- Selvfølgelig bliver det irriterende for trafikanterne på vej ud af byen, men vi forventer, at trafikken kan afvikles nogenlunde fornuftigt.

Sådan lyder det fra Rasmus Bach Mandø, kontorchef for trafik- og mobilitet i Odense Kommune, som er det kontor, der har til ansvar at forsøge at få byen til at fungere trafikalt, mens letbanebyggeriet står på.

Biler sendes ud på omkørsel

Letbanens entreprenør har brug for at ensrette vejen for at få plads til at lægge skinner og sætte kantsten.

Mens ensretningen står på, vil der være skiltet for omkørsel for den vestgående trafik - altså trafikken ud af byen. Trafikken mod vest sendes i perioden med ensretning via Christmas Møllers Vej og Stadionvej, som det fremgår af kortet til artiklen her.

- Vi har ændret i signalerne og har ændret vigepligten ved stadion, så trafikanterne på omkørselsruten blot kan følge vejforløbet rundt ad stadionvej, siger Rasmus Mandø Bach.

Han forventer en del udfordringer - især de første dage.

- Normalt ser vi en del forvirring og kødannelse de første par dage, hvorefter trafiksituationen falder lidt mere på plads, lyder det fra kontorchefen.

Odense Letbane oplyser, at selvom vejen er ensrettet ind mod byen, kan beboere på nordsiden af Middelfartvej forsat komme til deres bolig - ligesom der bliver lavet en indkørsel til P-pladsen på den nordlige side af Hauges Plads. Her har flere forretningsdrivende på det seneste berettet om at være hårdt ramt på omsætningen - ifølge dem selv på grund af det intensive og pladskrævende arbejde, der finder sted på Middelfartvej.