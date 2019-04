Enorm interesse: Larsen-album revet væk i hele landet

- Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der overgår det. Det er helt unikt, at så mange har holdt på en hemmelighed så længe. Vi ville gerne vente med at have det hele klar, før vi gik ud med det, så man kunne høre alle sange samtidig med, at man kunne læse historien bag. Da mange af Larsens fans er til fysiske udgivelser som cd og vinyl, ville vi også have dem ud samtidig, så albummet ikke udelukkende kunne streames. Der var heldigvis stor respekt fra alle pladeforhandlerne om at beholde plader og nyheden i baglokalet indtil udgivelsen, siger Las Thomsen.

Natten mellem torsdag og fredag udkom Kim Larsens endegyldigt sidste album, "Sange fra første sal", med 12 sange, hvoraf 10 blev indspillet sidste år i Larsens lejlighed i Odense i april og to på et hotelværelse i Aarhus i august.

En utrolig oplevelse

Las Thomsen sætter pris på, at medierne generelt har fokuseret på de tanker og historier, der lå bag udgivelsen.

- Det er rart at have fået historien ud, som den virkelig er. At samtlige fysiske eksemplarer er røget så hurtigt, og at streamingtjenesterne samtidig har fået ekstra besøg er helt vildt. Det tog ikke blot fusen på Danmark, men også på os som udgivere, siger Las Thomsen.

Flere af sangene har gjort stort indtryk på. Efter første lyt var det "Nu dufter tjørnen", hvor melodien, akkorderne og den enkle indspilning ramte hans tårekanaler.

- Det slog mig, at Kim Larsen har været en stor bidragsyder til soundtracket til mit liv. Præcis som hos mange andre. Derefter kom sangen om "Frakken", hvor han synger, hvorfor han dog skulle købe en ny, når den gamle har fulgt ham i tykt og tyndt. Jeg kender den følelse generelt, da nostalgikeren i mig har svært at sige farvel til det gamle. Ellers er det linjer som "med skæbnen som chauffør" i sange "Miss Måneskin", der med få ord maler et billede foran mig, siger Las Thomsen.

Han er ikke den eneste, der har taget sangene til sig. Streamingtjenesterne har oplevet et boom af dimensioner med flere end en million streaminger alene det første døgn. Spotify havde samtlige af de 12 nye sange med på Top 50-listen, mens albummet strøg direkte ind som nummer et på YouSee. Kim Larsens søn Hjalmer og impresarioen Jørn "Ørn" Jeppesen, der har indspillet albummet sammen med Kim Larsen, er benovede over modtagelsen. - Det har på alle måder været en utrolig oplevelse med albummet "Sange fra første sal". At være med i hele processen fra den første spæde øver til de sidste mix-rettelser har været større end noget, der kan sættes ord på. Vi er blæst helt bagover over modtagelsen, som vi på Kims og egne vegne siger tusinde tak for, skriver de to i en pressemeddelelse.