Enkeltstart fra Åsum til Kerteminde

FJORDAGER: Om godt en uge - lørdag den 7. september - afvikler Fjordagers cyklister det årlige enkeltstartsløb fra Åsum Kirke gennem Hundslev og Ladby til Kerteminde og retur, en distance på 30 kilometer med første rytter fra start klokken 12.01. Løbet er det uofficielle fynske og danske mesterskabsløb for motionsryttere, men ryttere kan elitelicens kan køre med i en særlig klasse udenfor medaljerne. Indtil 1. september kan tilmelding ske via klubbens hjemmeside. Prisen for at køre med er 100 kroner. /RAS