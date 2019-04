En gruppe borgere har uberettiget fået frataget deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft og har derfor penge til gode. Men Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ikke gjort nok for at finde dem, mener Enhedslisten, der nu vil have det politiske udvalg til at se på sagen igen.

En del borgere i Odense kan have penge til gode hos kommunen, fordi de ulovligt har fået stoppet udbetalingen af deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Men hvor mange, det præcist drejer sig om, er det ikke lykkedes Beskæftigelses- og Socialforvaltningen at finde ud af, for det vil kræve, at medarbejdere gennemgår flere tusinde afsluttede sager fra maj 2015 til maj 2018. Det arbejde vil lægge beslag på et "uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug", mener forvaltningen, der ikke forventer at finde ret mange relevante sager. Dertil kommer, at det store ressourcetræk vil give forvaltningen problemer med at overholde loven, når det kommer til at få afholdt de lovpligtige samtaler med blandt andet ledige.

Løsningen, sidst Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede sagen i november 2018, blev at annoncere på kommunens hjemmeside efter folk, der kunne have penge til gode. Men det er ikke godt nok, mener Enhedslisten, der efter et par politiske rokader igen er at finde i udvalget.

- Af hensyn til borgernes retssikkerhed skal der gøres mere for at finde frem til de borgere, sagen handler om, skriver Enhedslistens Reza Javid i en pressemeddelelse, men betoner samtidig, at partiet ikke ønsker at overbelaste forvaltningen med en alt for stor opgave.

- Men vi ønsker en drøftelse i udvalget af andre muligheder og løsningsmodeller, anfører han.