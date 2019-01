Når byrådet onsdag skal tage en endelig beslutning i sagen om det lukningstruede Hjallese Plejecenter, skal det ikke ske som et lukket punkt på dagsordenen, men for åbne døre og med borgere på tilhørerpladserne. Det foreslår Enhedslisten, og ældre- og handicaprådmanden bakker op.

Alle interesserede ører skal have mulighed for at lytte med, når politikerne i byrådet onsdag skal diskutere den foreslåede lukning af Hjallese Plejecenter og give deres endelige ja eller nej.

Det mener Enhedslisten, der derfor foreslår, at det, der på dagsordenen lige nu er et lukket punkt uden adgang for tilhørere, skal ændres til et i hvert fald delvist åbent punkt med chance for at sætte sig på tilhørerpladserne eller se med på den direkte tv-sending på web og Facebook.

- Sagen om Hjallese Plejecenter vigtig, og der er meget på spil, siger Enhedslistens Reza Javid.

- Borgerne har ret til at vide, hvad baggrunden for beslutningen er, og de skal have en chance for at høre diskussionen og argumenterne fra de forskellige partier, mener han.

Forud for mødet tegner der sig et billede af et stort politisk flertal for at lukke plejecentret, men Enhedslisten stemmer imod, understreger Reza Javid.

- Vi må prøve at finde andre løsninger og skal have alle kreative idéer på bordet for at undgå, at de ældre kommer i vanskeligheder, siger han og nævner for eksempel aflastningspladser, boliger til autister og som minimum en længere udfasning af plejecentret, end planen lyder nu:

- Og så må vi finde pengene ved budgetforhandlingerne.