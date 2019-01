Enhedslisten er klar med nyt hold: Måske får partiet også ny rolle i byrådet

Reza Javid og Mathilda Printzlau-Paulsen udgør efter nytår Enhedslistens nye hold i Odense Byråd - han som permanent afløser for Brian Skov Nielsen og hun som midlertid vikar for Ulla Chambless, der er sygemeldt. Foto: Birgitte Heiberg

To nye ansigter vil repræsentere Enhedslisten i Odenses byrådssal efter nytår, og en ekstraordinær generalforsamling i partiet i januar skal lægge den politiske linje for byrådsarbejdet.

Det nye år placerer nye folk i Enhedslistens to stole i byrådssalen - og i flere af de politiske udvalg. Reza Javid bliver ny fast mand efter Brian Skov Nielsen, der har forladt byrådet for at koncentrere sig om nyt lederjob hos Socialstyrelsen. Og Mathilda Printzlau-Paulsen vikarierer - foreløbig frem til midten af februar - for en stress-sygemeldt Ulla Chambless. - Vi fortsætter den kritiske, men konstruktive linje, siger de to om Enhedslistens byrådsrolle med nye repræsentanter. Hvordan linjen mere præcist skal tage form, bliver imidlertid først lagt fast på en ekstraordinær generalforsamling i januar. - Det er ingen hemmelighed, at der har været interne drøftelser og diskussioner om Vollsmoseplanen, siger Reza Javid. En plan, politikerne håber bliver den sidste for området, men som med blandt andet nedrivning af boliger læner sig op ad regeringens ghettoplan, som Enhedslisten på Christiansborg er imod. Derfor vakte det kritik - også helt ind i partiets hovedbestyrelse på landsplan - at Enhedslisten i Odense med Brian Skov Nielsen i front i september sagde ja til fortsat at være del af en lokal ghettoplan. Så nu skal rammerne for Enhedslistens rolle i byrådet vendes og findes sammen med medlemmerne. - Vi lægger meget vægt på, hvad de siger, understreger Mathilda Printzlau-Paulsen. - Og så længe, der er opbakning fra medlemmerne, er vi med i Vollsmoseplanen, tilføjer Reza Javid.

Reza Javid Reza Javid er 55 år og afløser permanent Brian Skov Nielsen i byrådet.



Reza Javid er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og underviser på socialrådgiveruddannelsen på University College Lillebælt.



Han flyttede til Odense i 2012, har været medlem af Enhedslisten siden 2000, er del af bestyrelsen og partiets kontaktperson og har stillet op til tre kommunalvalg - et i Aarhus og to i Odense.



I 2017 blev han med 336 personlige stemmer førstesuppleant for Enhedslisten i Odense Byråd, han har den seneste måned vikarieret for en sygemeldt Ulla Chambless, men træder altså nu ind som fast mand i byrådssalen.

- Vi er meget optagede af de udsatte grupper i vores by og vil have gjort noget ved den stigende fattigdom, siger Reza Javid, der blandt andet vil arbejde for den dagsorden som nyt medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Foto: Birgitte Heiberg

En del af systemet I forbindelse med den seneste sparerunde i Børn- og Ungeforvaltningen - hvor du Reza Javid var afløser i udvalget - stemte Enhedslisten som eneste parti imod at spare på administrationen. Er det et udtryk for, at I nu i højere grad vil gå egne veje og i mindre grad søge samarbejdet? - Da vi fik en rådmandspost, blev vi del af systemet og magten, siger Reza Javid om situationen, da først Per Berga Rasmussen og siden Brian Skov Nielsen var ældre- og handicaprådmand fra 2014 til 2017. - Men nu vil vi gerne høre medlemmerne, hvad de vil, for det er dem, vi repræsenterer. Betyder det, at I går tilbage til jeres tidligere tilgang, hvor I for eksempel konsekvent stod uden for budgetforlig? - Det kommer an på, hvad budgetforligene indeholder. Vi stemmer imod den mindste forringelse og for den mindste forbedring, forklarer Reza Javid. Mathilda Printzlau-Paulsen supplerer: - Vi siger ikke bare nej til alt, for så får vi aldrig lov til at være med til at bestemme noget. Og de bedste resultater opnår vi gennem samarbejde.

Mathilda Printzlau-Paulsen Mathilda Printzlau-Paulsen er 21 år og skal til februar i gang med medicinstudiet på Syddansk Universitet.Hun er født og opvokset i Husum, flyttede senere med sine forældre til Assens, er student fra Vestfyns Gymnasium og har boet i Odense siden 2015.



Mathilda Printzlau-Paulsen har i flere år været aktiv i Socialistisk Ungdomsfront og stillede første gang op til kommunalvalg i 2017.



204 personlige stemmer gav hende rollen som andensuppleant, og den bliver der brug for nu som afløser for sygemeldte Ulla Chambless.



Mathilda Printzlau-Paulsen bliver det yngste medlem af Odenses byråd.

- Vi siger ikke bare nej til alt, for så får vi aldrig lov til at være med til at bestemme noget, siger Mathilda Printzlau-Paulsen om Enhedslistens rolle i byrådet. Foto: Birgitte Heiberg

Mega spændt og nervøs Hun er spændt på at blive del af byrådet. Er nervøs for den første gang, hun skal tage ordet. Og var faktisk i tvivl, om hun overhovedet ville stille op til kommunalvalget. - Jeg havde ikke lyst til at blive en offentlig person. Men jeg fik at vide, at jeg ikke ville komme ind første gang. Det gjorde hun da heller ikke. Men nu er der altså brug for hende i rollen som andensuppleant. - Jeg glæder mig og er mega spændt. Det bliver rigtig sjovt at få lov at snuse lidt til byrådsarbejdet, siger Mathilda Printzlau-Paulsen, hvis politiske interesser især kredser om miljø, kultur og byrum. - Jeg er optaget af at gøre Odense en bæredygtig by - både i forhold til miljø, men også når det handler om social ulighed og lige adgang til uddannelse, forklarer hun. Og derfor er hun glad for at få en plads i både By- og Kulturudvalget og Verdensmål Udvalget. Reza Javid, derimod, skal være Enhedslistens mand i Beskæftigelses- og Socialudvalget. - Vi er meget optagede af de udsatte grupper i vores by og vil have gjort noget ved den stigende fattigdom, fremhæver han.

Brug for borgerrådgiver Og så er han sammen med Mathilda Printzlau-Paulsen i øvrigt klar med deres første forslag, de vil lægge frem til diskussion i byrådssalen. - Vi vil gerne have en borgerrådgivningsfunktion, som vi ser i andre kommuner - for eksempel i Nyborg, fortæller de. Det skal være en borgerrådgiver, der skal være med til at sikre odenseanernes retssikkerhed. Og det er blandt andet sager som de tidligere ulovligheder i Børn- og Ungeforvaltningen og embedsmisbrug i Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, der gør sådan en nødvendig, mener Enhedslisten.