Enhedslisten: Administrations-besparelser rammer også børnene

Radikale, Socialdemokratiet, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti sagde ja, mens Enhedslisten som det eneste parti i Børn- og Ungeudvalget tirsdag sagde nej til det nye spareforslag, der flytter millionbesparelser fra skoler og dagtilbud over på administration og ledelse.

- Vi valgte at stemme nej til det nye besparelsesforslag, fordi vi mener, det vil indebære forringelser, som rammer vores personale og direkte og indirekte også rammer børnene i sidste ende, forklarer Reza Javid, der er vikar for Enhedslistens sygemeldte Ulla Chambless.

- Det er massive besparelser på administrationen, og det vil selvfølgelig påvirke understøttelsen af driften, mener Reza Javid.

- Vi må lade de ekstra penge, som skattestigningen giver byens børn og unge, gøre gavn og kompensere for nogle af de massive nedskæringer, som området har været igennem de seneste år. Man giver ikke børn en gave for så at snuppe noget af gaven igen.

Handler jeres nej i virkeligheden om, at I er sure over, I ikke var sammen med de tre røde partier om det alternative sparekatalog?

- Nej. Men det havde da været naturligt, at vi var blevet inviteret med, siger Reza Javid.

På tirsdagens udvalgsmøde foreslog han at udskyde sparebeslutningen to uger, til Børn- og Ungeforvaltningen igen mødes.

- Det ville give forvaltningen og os tid til at vurdere og beregne de nye forslag. Hvorfor have så travlt med at gennemføre besparelser uden den nødvendige tid til en vurdering af deres konsekvenser på et oplyst grundlag, spørger han.

Men det samlede han altså ikke et flertal for.