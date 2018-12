Endnu en burgerkæde: Burger Shack åbner i Vintapperstræde

Jagger åbnede tidligere på året. Halifax kommer snart i det tidligere Franck A. Og kort inde i det nye år dukker endnu en kæde op i det efterhånden ganske burgerfyldte odenseanske bybillede.

Det er Burger Shack, som melder, at der i løbet af januar bliver åbnet en restaurant i Vintapperstræde, uden der er sat en helt præcis åbningsdato på. Adressen er Vintapperstræde 6. Det er ved det lille torv på vejen fra Vintapperstræde til Kongensgade. Her holdt The Food Stall, som stadig findes i Magasin og i banegårdscentret, tidligere til.

- Vi har i lang tid ledt efter det helt rigtige lokale, og det har vi fundet i Vintapperstræde 6. Vi blev med det samme grebet af den hyggelige gade med de mange små butikker. Den mindede os om vores første butik i Aarhus - så vi slog til med det samme, lyder det fra Christoffer No, der er driftsdirektør i Burger Shack.

Man skal, lyder det i en pressemeddelelse fra Burger Shack, føle at man går ind i en varm canadisk skovhytte, hvor man ser flammerne fra grillen og mærker duften at burgere brede sig. Noget man af og til kan komme til at gøre i de sene timer, for i weekenderne vil der være natåbent.