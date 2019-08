Som i et puslespil bliver brik for brik samlet, og Odenses vikingefortid kortlagt. Nu kan det slås fast, at vikingeborgen Nonnebakken var bebygget inde i ringborgen.

I marts fik Odense Bys Museer og i øvrigt andre danske vikingeborge besøg af østrigske specialister, der med avanceret udstyr gennemfotograferede jordlagene i området omkring Odd Fellow Palæet. Efter besøget fulgte et omfattende analysearbejde, som mere end antydede, at der var spor af bebyggelse inde i vikingeborgen, hvor man i forvejen havde lokaliseret blandt andet nordporten.

For endegyldigt at fastslå, at de østrigske målinger talte sandt, var man nødt til at have skovlene i jorden, og fordi området er fredet, tager det sin tid at få tilladelserne til det. Men i den forløbne uge har arkæologer fra Odense Bys Museer gravet foran indgangen til Odd Fellow Palæet. Og her har man fundet lige præcis de stolpehuller, som de østrigske undersøgelser indikerede, der ville være.

Det glæder forskningscenterleder Mads Runge, Odense Bys Museer:

- Det viser, at metoden virker. At man kan gennemfotografere jord ned i halvanden-to meters dybde og få resultater. Vi havde en kraftig formodning om bebyggelse, og den er nu bekræftet, siger han.