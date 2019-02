ODENSE: Mangfoldighedsfest Odense inviterer foreninger, der arbejder for mangfoldighed, til samarbejde og til informationsmøde mandag den 4. marts klokken 19 i Odeon, Odeons Kvarter 1. Mangfoldighedsfest Odense er en festdag og i Mangfoldighedsugen er der events og debatter om mangfoldighed, hvor foreninger kan sætte fokus på et emne, som har betydning for foreningen ved at afholde et event eller en debat. Mangfoldighedsugen er fra den 6. til 11. maj 2019, og Mangfoldighedsfest Odense lørdag d. 11. maj 2019. Tilmelding til informationsmødet på e-mail mangfoldigodense@gmail.com og gerne senest 28. februar. /RAS