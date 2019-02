En uddannelse på liv og død

Cecilie Huijbregts elsker at hjælpe mennesker, men arbejdet som sygeplejerske viste sig at mangle spænding, fokus på de enkelte patienter og variation i hverdagen. Derfor realiserede hun en gammel drøm om at blive ambulanceredder. Her må hun tænke hurtigt, mens hun bevarer et køligt overblik, når det brænder på, men til gengæld kan hun give sig 100 procent til den enkelte patient, inden hun sender vedkommende videre i systemet.

Cecilie Huijbregts er to år inde i uddannelsen til ambulanceassistent ved Rybners Rescue Center Denmark i Esbjerg, som er en af to uddannelsesinstitutioner for ambulancereddere i Danmark. Hun er ansat i voksenpraktik ved Ambulance Syd, som står for ambulancedriften det meste af i Region Syddanmark. Ambulanceassistentuddannelsen udfases og blev fra januar i år erstattet af uddannelsen ambulancebehandler. I dag skelner man formelt mellem ambulancebehandlere og ambulanceassistenter, hvor behandleren primært står for kontakt til og behandling af patienter, mens assistenten hjælper med behandlingen og sidder bag rattet på ambulancen. Denne skelnen er nu ved at blive fjernet, idet alle, inklusive Cecilie Huijbregts, i løbet af de kommende år skal opkvalificeres, så de alle kan kalde sig ambulancebehandlere.

- Vi oplever både, at de, der ringer ind til alarmcentralen, underdriver, men det kan også sagtens være, at de overdriver situationen. Der kan være stor forskel på, hvad dem, der ringer ind, ser, og hvad vi ser med professionelle øjne. Nogle gange kommer vi ud til nogle, hvor folk ikke tror, det er særligt alvorligt, men hvor personen faktisk er hundedårlig. Andre gange er det den anden vej rundt.

27-årige Cecilie Huijbregts er i gang med uddannelsen til ambulanceassistent og er elev på station Odense C, som ligger i hjertet af Odense. Egentlig skulle hun være sygeplejerske, men da kravene til dokumentation og papirarbejde ramte hende på hospitalet, besluttede hun sig for at skifte de velkendte hospitalsgange ud med ambulancen, hvor ingen dage ligner hinanden.

27 år gammel, opvokset i Aunslev nord for Nyborg, inden familien flyttede til Vejle.Bor i Odense. Ambulanceassistentelev ved station Odense C. Startede uddannelsen som ambulanceassistent ved Rybners Rescue Center Denmark i Esbjerg i 2017. Desuden uddannet sygeplejerske i Aarhus. Har været ved forsvaret et år. Blandt andet ved sanitetskompagniet, hvor hun var sygehjælper.

Tankerne om for at blive ambulanceredder kom igen ind i billedet. Derfor søgte Cecilie Huijbregts elevpladser hos to ambulanceselskaber, imens hun skrev sin bacheloropgave på sygeplejerskeuddannelsen. To måneder efter eksamensbeviset var i hus, begyndte hun på uddannelsen som ambulanceassistent, en uddannelse som fra januar blev erstattet af ambulancebehandleruddannelsen.

- Jeg følte, at jeg uddelegerede alle de fede opgaver til SOSU-assistenterne. De havde patientkontakten, hvor jeg brugte rigtig meget tid på at dosere medicin, gå stuegang og alt det, jeg ikke syntes, var det fedeste.

Med et år tilbage af sygeplejerskeuddannelsen begyndte hun at fungere mere som en færdiguddannet sygeplejerske, når hun var i praktik på hospitalet, og først her fik hun fornemmelsen af, hvor meget dokumentationen og papirarbejdet fyldte i hverdagen.

Cecilie Huijbregts var ikke afklaret med, om hun hellere ville det ene end det andet, og derfor endte valget på uddannelsen som sygeplejerske. Her var det lettere at komme ind.

- Da jeg var færdig ved forsvaret, vidste jeg ikke helt, om jeg ville være sygeplejerske, redder eller noget tredje. Dengang blev jeg afskrækket af, at det skulle være et nåleøje at komme igennem og få en elevplads. Der var mange ansøgere til meget få pladser.

Interessen for at hjælpe syge mennesker blev i første omgang vakt, da hun tilbragte et år i forsvaret, blandt andet ved sanitetskompagniet, hvor hun var sygehjælper.

Blev optaget i første forsøg

For at blive ambulancebehandler kræver det, at man har en praktikplads hos et af de danske ambulanceselskaber. Det er dem, der ansætter eleverne, og derfor er det dem, der holder optagelsesdage. Her ser de kandidaterne an, gennemfører en række mentale og fysiske prøver og holder samtaler.

Cecilie Huijbregts kender flere, der var oppe til prøve flere gange, før de kom ind. For mange handler det om at have en erfaring, der viser, at de kan magte et job, der kræver et køligt overblik og stor erfaring med at arbejde med mennesker.

- Mange søger flere gange. De bruger tiden til at skrabe ting sammen til cv'et, så de kan vise, at de ved, hvad jobbet indebærer, og at de er kvalificerede.

Cecilie Huijbregts kom ind i første forsøg. Hendes uddannelse som sygeplejerske har uden tvivl hjulpet til at bane vejen, men der er ingen formelle krav ud over en afgangseksamen fra 9. klasse. Til gengæld vægter ambulanceselskaberne, at ansøgerne har noget erfaring med i bagagen.