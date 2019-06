Der hersker stor forståelse for de syv involverede familier fra Odense hos Dansk Folkehjælps hovedkontor i Nykøbing Falster. Generalsekretæren Klaus Nørlem mener imidlertid, at organisationen har handlet korrekt og efter organisationens grundprincipper.

Hvorfor kan de syv familier fra Odense ikke komme med på ferie?

- Med vores Feriehjælp tilbyder vi familier på overførselsindkomst mulighed for at komme på et gratis ferieophold. Vi har fokus på og retningslinjer for, at det skal være nye familier, vi hjælper hvert år, så vi kan hjælpe flest mulige. Det giver ikke mening, at de samme familier kommer afsted år efter år, og det bør alle være bevidst om. Her har der åbenbart været misforståelser om hvem, der kan deltage, og hvem der ikke kan. Det samme hensyn er gældende for vores netværkstilbud til udsatte familier.

Men familierne her har jo fået bekræftelse på at skulle deltage i ferietilbuddet til Lolland over flere omgange - er det ikke usandsynligt, at der sker så mange misforståelser?

- Jeg er ikke bekendt med detaljerne i sagen, men vi har et ansøgningssystem, der registrerer familierne på den hjælp, som de modtager tre år tilbage. Det gør, at vi burde opdage gengangere og sortere dem fra. I dette tilfælde har familierne modtaget besked om, at de var godkendt, inden vi blev opmærksom på et større antal gengangere på dette ferieophold.

Er du tilfreds med proceduren?

- Jeg mener, vi har gjort som vi plejer, men måske skal der justeringer til i det tekniske system. Med så mange familier kan der ske fodfejl.

Er det ikke bekymrende, at der ikke er ensartet kommunikation i så stor en landsdækkende organisation som Dansk Folkehjælp?

- Jeg synes vores retningslinjer for projekterne er tilstrækkeligt tydelige og beskrevne. Men det ændrer ikke ved, at vi også arbejder med mange familier, og at det en gang i mellem giver anledning til misforståelser. Med Feriehjælpen er vi optaget af at hjælpe så mange familier som muligt. I 2019 kan vi hjælpe godt 4.000 til en bedre ferie, men der er 10 godkendte familier til hver feriebolig, vi kan stille til rådighed. At der så er nogle familier her, som føler, vi ikke lever op til det lovede, er beklageligt. Men på den anden side er det familier, der forhåbentlig har haft glæde og gavn af vores hjælp tidligere. Jeg har forståelse for, de er utilfredse med, at de ikke får et ferieophold alligevel

Men hvordan kan det være rimeligt, at man annullerer ferierne med så kort varsel efter flere godkendelser om, at de skulle afsted?

- Der er gået et par dage, før det her bliver justeret, og fejlen opdages. Det er naturligvis ærgerligt, men med de cirka 19.000 familier, vi er i berøring med, ville det være mærkeligt, hvis vi ikke begik fejl en gang i mellem. Vi beklager naturligvis fejlen, og vi vil overveje, om vi skal justere og tydeliggøre bedre, for at sådan noget ikke sker igen.

Kunne man forestille sig en form for kompensation - om den så blot var symbolsk?

- Om vi skal tilbyde familierne i Odense noget andet - hvorfor skulle vi det? Der er sket en beklagelig fejl, men vi har jo blot henvist til noget, som vi egentlig havde en forventning om, at alle var bekendt med. Skal det fra en humanitær organisation så udløse et andet tilbud? Det er ikke muligt. Jeg synes, at vi har gjort alt, hvad der stod i vores magt for at gøre vores arbejde så godt som muligt.