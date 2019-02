ÅSUM: "En sund sjæl i et sølle skrog" er titlen på Leif Fabricius' foredrag tirsdag den 5. februar i Rytterskolen i Åsum fra klokken 14.30. Fabricius vil forsøge at give folk i den tredje alder en frisk indsprøjtning via et positivt og humoristisk indspark. Det hele behøver ikke være så galt, når alderen gnaver. /RAS