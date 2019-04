Selv om anklagemyndigheden mandag måtte opgive at gennemføre en tilståelsessag mod en 51-årig tjekkisk lastbilchauffør ved byretten i Odense, så er der hverken hos anklager eller forsvarer tvivl om, hvad slutresultatet ender med.

Ifølge anklager Lisbet Høiberg vil anklagemyndigheden ved en kommende domsmandssag kræve den samme straf, som man ville have argumenteret for mandag. En bøde og en betinget frakendelse af kørerkortet til den tjekkiske lastbilchauffør.

Det var forsvarer Mads Brandt enig i, men fordi hans klient ikke kunne tilstå at have forvoldt den 75-åriges død ved en højresvingsulykke i marts, så ender det nu med, at sagen skal afgøres som en domsmandssag. Det vil sige en sag, hvor der ikke blot er en dommer, men også to domsmænd - og hvor anklageren skal føre vidner for at vise, at den 51-årige chauffør er skyldig i uagtsomt manddrab og overtrædelse af færdselsloven ved ikke at have overholdt sin vigepligt.

Hvornår, en domsmandssag kan afvikles, afhænger dybest set af forsvareren og rettens kalender. Den tjekkiske lastbilchauffør blev afhørt mandag, og efter aftale mellem anklager, forsvarer og byretsdommer Alex Nymark behøver han ikke møde op, når retssagen skal afvikles. Her vil hans forklaring blive læst op.