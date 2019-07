Lars Mørk Petersen fandt en skrue i et stykke wienerbrød købt i Daglibrugsen. Butikkens souschef beklager og har bedt Coop tage kontakt til leverandøren af kagen.

Lars Mørk Petersen fik andet end glasur og wienerbrød med i prisen, da han tirsdag morgen købte en Dagmartærte hos Daglibrugsen på Skovsbovænget i Odense M.

Han arbejder som maler og havde købt tærten til sig selv og en kollega, så de havde lidt sødt at starte dagen på. Men da han satte tænderne i et stykke af kagen, mærkede han noget skarpt og hårdt.

I tærten lå en skrue.

- Jeg troede, jeg havde tabt en plombe eller en tand. Det var heldigt, at jeg ikke bed hårdt, for så var det gået galt, fortæller han.

Lars Mørk Petersen gik ned til den pågældende brugs i sin frokostpause for at klage over tærten.

- De beklagede selvfølgelig og gav mig både pengene tilbage og en ny kage. Dog en gammeldags smørstang denne her gang, fortæller han.