Holstebro: En 41-årig mand fra Odense havde en alt andet end god dag i Holstebro mandag.

Klokken 19.30 blev manden stoppet omkring Broagervej, hvor politiet havde mistanke om, at manden kørte bil i påvirket tilstand.

Den mistanke blev både bekræftet af en narkometertest og en alkometertest.

Ud over at have drukket for meget, kunne politiet også konstatere, at manden havde spor efter cannabis i blodet.

Manden blev derfor anholdt og taget med på politistationen, hvor han blev bedt aflevere en blodprøve, der endelig skal bekræfte promillen. I forbindelse med anholdelsen valgte politiet også at visitere manden, og fandt ham i besiddelse af et større kontantbeløb.

Men da det viste sig, at den 41-årige fynbo havde gæld til det offentlige, kunne han blot se til, mens politiet konfiskerede 10.000 kroner på stedet.

Slutteligt viste det sig også, at den 41-årige mand kørte bil i frakendelsestiden, hvilket indbragte ham yderligere en sigtelse, oplyser lokalpolitiet i Holstebro.