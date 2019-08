En plasticfabrik er Odenses mest bæredygtige

Ifølge rådet arbejder virksomheden dagligt på at udvikle nye bæredygtige emballageløsninger med fokus på at udnytte ressourcer optimalt, forhindre madspild samt at nedbringe affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Og Plus Pack understøtter flere af verdensmålene med et hovedfokus på verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, oplyser bæredygtighedsrådet.

En producent af plastikemballage som odenseanske Plus Pack lyder måske ikke umiddelbart som et fyrtårn inden for bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Odense Verdensmålspris Vinder er Plus Pack A/S, der producerer emballage til fødevarer og er optaget af at udvikle bæredygtige løsninger og forhindre madspild. De to øvrige nominerede var støbejernsvirksomheden Tasso A/S og professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet. Ungeprisen Vinder er Ung Energi Odense, der er et netværk af unge, der arbejder for at stoppe klimaforandringerne. De to øvrige nominerede var Den Grønne Paraply fra Odense Katedralskole og klimaheltene fra 3.a på Abildgårdskolen. Hverdagsaktivisten Vinder er Tuyen Phan, der er stifter af Flash Your Trash, som bruger sociale medier til at arrangere affaldsevents. De to øvrige nominerede var Kefa Abu Ras og Amanda Poulsen. Klimaprisen Vindere er de to ph.d.-studerende Anders Mortensen og Kasper Rasmussen fra Syddansk Universitet, som formidler viden om klima og fossilfrit samfund. De to øvrige nominerede var Exodraft A/S og borgerne fra "Klimaklar i Skibhus".

Nødt til at arbejde med fakta

Så der var ifølge rådet al mulig grund til at give virksomheden den kommunale verdensmålspris, som blev overrakt af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ved en ceremoni på Odense Rådhus torsdag eftermiddag.

Han kaldte Plus Pack for first mover og roste dem for at forsøge at lade vækst og verdensmål gå hånd i hånd, inden han overrakte hædersbevis og blomsterbuket til Camilla Haustrup Hermansen, der leder og ejer Plus Pack sammen med sin bror Anders Top Haustrup og deres far Steen Haustrup. Hun er direktør for forretningsudvikling og også kendt som jævnlig skribent af klummer i Fyens Stiftstidendes søndagsudgave.

I første omgang var vinderen for overrumplet til at sige mere end tak, men siden sagde hun ifølge en pressemeddelelse, at det var et kæmpe skulderklap at få prisen, og at virksomheden er meget taknemmelig for den.

Da hun fortalte om virksomhedens miljøarbejde, understrege hun, at såkaldte grønne løsninger ofte slet ikke var miljørigtige.

- Som virksomhed kan vi ikke bruge den slags til noget, vi baserer os på fakta, og der nogle gange mere krævende, sagde hun.

Professor Henrik Wenzel, SDU, og en anden Odense-virksomhed, Tasso, var også nomineret til verdensmålsprisen.