En hovedpine mindre: Midlertidige skolepavilloner fjernes efter 45 år

Paarup Skole slipper nu for de forhadte pavilloner, der midt i 70'erne skulle give plads til flere børn. Nedrivningen giver helt nye muligheder for skolen.

Et par håndværkere med østeuropæisk accent går målrettet rundt i en pavillon, der ligner noget, der er blevet ramt af en granat, så alle vinduerne er blæst ud. De er ved at frakoble vand og el, inden det større maskineri rykker ind for at tage pavillonen bid for bid.

Næsten 45 år efter at den blev sat op for at give plads til et sandt børneboom i Paarup-området, er det nu slut. Pavillonen skulle have været midlertidig, men endte i stedet som en næsten permanent løsning på skolens pladsproblemer. Nu bliver den revet ned.

- Det bliver så godt. Det kommer til at betyde rigtig meget for både børn og personale. Fremover kan vi give eleverne langt bedre læringsmiljøer, og vi får mulighed for at samle vores børnemiljø på skolen. Tidligere har tredje årgang været for sig selv i pavillonerne, men det bliver ændret nu. Samlet set giver ombygningerne gode pædagogiske muligheder, så det er meget glædeligt, at vi kommer af med pavillonerne, siger skoleleder Tina Skelgaard, der sammen med projektledere, skolebestyrelsesformanden og folk fra kommunen tager nedrivningen i åsyn.

Den pavillon, der som den første nu er i gang med at blive fjernet, blev indtil skoleferien kun brugt til forberedelse for lærerne. Den kunne ikke længere bruges til undervisning. En anden pavillon har de seneste to år kun været brugt som depot, fordi skolen selv valgte at lukke den helt. Den var uegnet til klasselokaler, og det er de pavilloner som skolens tredje årgang stadig sidder i egentlig også.

- Vi vil rigtig gerne have dem ud og over i noget nyt, men nu kan vi trods alt se enden på det, siger Tina Skelgaard.

Når den første pavillon er fjernet i løbet af sommerferien, begynder opbygningen af en ny fløj, der - set udefra - kommer til at ligne dem, skolen oprindelig blev bygget med. Den skal stå færdig omkring juletid. Og efter vinterferien i uge 7 er det så helt slut med at have eleverne på tredje årgang siddende i pavilloner.

I alt erstattes 636 kvadratmeter pavilloner med 270 kvadratmeter nyt byggeri - og det betyder ikke noget, at skolen på den måde får færre kvadratmeter. For det handler om at tænke anderledes, når man indretter en skole anno 2019.

- Vi får måske mindre plads, men vi kan indrette vores læringsmiljøer mere fleksible, så det ikke får den store betydning. Vi har en udfordring i forhold til at skaffe plads til forberedelse for lærerne, men det får vi også løst. Og så får vi virkelig mulighed for at lave en bedre sammenhæng for hele skolen, fortæller skolelederen.

Når alle pavilloner, der har ligget som små knopskydninger på den originale skole er væk, bliver det muligt at flytte hovedindgangen, så den ligger mere optimalt i forhold til hele skolen. Udenfor forsvinder også en del af den helt gamle Paarup Skole, og det giver også plads til bedre udenomsarealer for eleverne.

- Vi havde i forvejen flere andre projekter, og nu går det op i en højere enhed, fordi vi kan få løst flere ting på en gang, siger sommerens gladeste skoleleder.

Politikerne, der fandt pengene i et budgetforlig sidste år, glæder sig også over forandringerne på skolen.

- En udskiftning af pavillonerne har været på min og forvaltningens ønskeseddel længe, og jeg er utrolig glad for, at byrådet fandt penge til, at vi kan komme i gang. Det fortjener børnene og de voksne. Nu begynder vi på Paarup Skole, og så fortsætter vi i de kommende år med de pavilloner, som er i dårligst stand, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

De mest nedslidte pavilloner på byens skoler fjernes frem til 2020.