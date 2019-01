For som det er i dag var det også for 100 år eller mere siden et område, som skulle forbinde havnen med byen. Mellem banen og havnen ligger i dag flere uddannelsesinstitutioner, herunder HF & VUC Fyn, hvor lørdagens borgermøde begyndte og sluttede, og med en byvandring rundt med blandt andet Johnny Wøllekær fra Odense Stadsarkiv som fortæller til det, vi ikke længere kan se, fordi det er revet ned for mange årtier siden.

Uden for Nørreport og i forlængelse af Nørregade opstod en slags forstadsbebyggelse.Det skete efter renæssancen og især i løbet af 1700-tallet. Bebyggelsen blev senere kaldt Nørrebro. Byggeriet tog fart i 1800-tallet på grund af den nye kanal og havn.Nørrebro var den direkte vej til havnen og fik derfor stor betydning.Mange forretninger og virksomheder skød op på Nørrebro. Jernstøberi, hvidgarveri, skråtobaksfabrik, protokolfabrik og diverse provianteringer f.eks. skibshandelen "P. Simonsen & Co." i nr. 77.Fordi Nørrebro lå mellem havn og bymidte blev kvarteret naturligvis meget besøgt af søfolk. Hurtigt blev det til en odenseansk udgave af Nyhavn i København.Et karakteristisk havnemiljø med sømænd, prostituerede, slagsmål, små hoteller, forretninger og så masser af værtshuse. For eksempel Jyden, Broen, Assam, Fatter Jahn, Sprogø, Gittes Bodega og Montmartre som under Korea-krigen fik øgenavnet "Korea", fordi der var usædvanligt mange slagsmål.Clausens Hotel og Jernbanehotellet var eksempler på hoteller i kvarteret. Jernbanehotellet lå på hjørnet af Nørrebro og Kræmmergyden, som ikke findes mere. Hotellet blev revet ned i 1932, da man byggede etageejendommen Nørreport i funkisstil. Denne bygning blev også revet ned, da gaden skulle saneres.Kilde: www.historiskatlas.dk

Viadukt er der stadig

Men Nørrebro begyndte faktisk ved Nørreport, som burde ligge på det sted, hvor posthuset i Dannebrogsgade i dag ligger. Viadukten under banen mellem Nørregade og det daværende Nørrebro er der stadig, men er i dag fyldt op og kunne man komme gennem den ville man ende i kælderen til posthuset.

- Folk bruger i dag udtryk som "nede ved havnen", "ved Storms Pakhus" eller "omme bag banegården" om Nørrebro, men det er efterhånden de færreste, som tænker over det Nørrebro, der var engang i byen, forklarede borgmesteren videre.

Derfor var det for ham og kommunen også vigtigt at holde et borgermøde delvist til fods undervejs i området for at få input til, hvordan et nyt Nørrebro skal være. Et område, som allerede i dag går under navnet City Campus, men det er de færreste, der har hørt det. Det henviser blandt andet til netop HF & VUC Fyn og Erhvervsakademiet, som ligger i det gamle industriområde.