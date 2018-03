VOLLSMOSE: Få et indblik i det somaliske miljø, radikaliseringen, og en ung mands oplevelser, da han rejser fra England og slutter sig til Al-Shabab for at blive fremmedkriger, og fortryder og vil tilbage til England. "Lost Warrior" er titlen på filmen af Søren Steen Jespersen og Nasib Farah, der vises gratis i Vollsmose Kulturhus' store sal torsdag klokken 18. Nasib Farah vil være til stede og være med i debatten efter filmen, der kan være med til at give unge, der flirter med tanken om at lade sig radikalisere, og ikke mindst deres forældre, et billede af, hvor galt det kan gå. (RAS)