Én familie er smidt ud: Unges kriminalitet kan sende yderligere tre Vollsmose-familier ud af deres bolig

- Mit håb er, at Østre Landsret kommer frem til, at opsigelserne er ugyldige, siger Vilhelm Dickmeiss.

- Så selv om Højesteret har afgjort den ene sag, er det ikke sikkert, at landsretten kommer frem til det samme, siger han og påpeger, at familierne i de sager, der skal for i januar, har boet i deres lejemål i længere tid end den første Vollsmose-familie, der tabte i Højesteret.

Mens Højesteret allerede har afgjort, at en lejer kan smides ud for et familiemedlems kriminalitet, selv om den er begået væk fra boligen, skal der i hvert enkelt tilfælde tages stilling til, om det at smide en familie ud af deres bolig står mål med den kriminalitet, der er begået. Her vil man eksempelvis skele til, hvor længe familien har boet i området, hvor mange der er i lejemålet, om der er mindreårige samt eventuelle særlige behov.

Én familie med mor og to hjemmeboende børn er allerede flyttet fra dens lejlighed i Birkeparken i Vollsmose, efter en tredje og nu voksen søn i juni 2015 var med til kaste med sten og brandbomber mod politiets patruljevogne i Bøgeparken i Vollsmose . Det er sket, efter Højesteret i maj sagde god for, at familiens udlejer, FAB, kunne smide familien ud , selv om kriminaliteten ikke foregik i samme del af Vollsmose, som familien boede.

Tre familier risikerer at blive smidt ud af deres boliger i Vollsmose, når Østre Landsret i januar skal behandle Fyns Almennyttige Boligselskabs (FAB) beslutning om at sende dem på gaden som følge af familiemedlemmers kriminalitet i området.

Tænker på flertallet

I alle fire tilfælde er det boligselskabet FAB, der har ønsket at smide deres lejer ud af boligen. FAB-direktør Jacob Michaelsen anerkender, at det er en dilemmafyldt beslutning at sende familierne på gaden, men at hensynet til flertallet er vigtigst.

- Når der foregår ret alvorlig kriminalitet omkring vores boliger, så skal vi benytte os af de ophævelsesbestemmelser, vi har i lejeloven, for at skabe tryghed blandt de øvrige lejere, vi har. Derfor er vi nødt til at reagere, siger han.

Jacob Michaelsen anerkender dog, at de tre familier ikke i de tre år, der er gået, siden den omtalte kriminalitet blev begået, har udgjort en trussel mod trygheden.

- Men det betyder ikke at vi skal acceptere, at man kan begå den her form for kriminalitet, uden det har konsekvenser. Hvis det ikke har det, så siger vi på en måde, at det er okay. Grunden til, at familierne stadig bor i deres boliger, er, at retssystemet er længe om at behandle sagerne. Hvis vi undlader at gøre noget på den baggrund, sender det et signal om, at der ikke sker noget ved det, siger han.

Boligselskabets beslutning skal netop ses som et signal om, at man har ansvar for de personer, der bor i ens husstand.

- Hvis man bare kan sige: "Det var ikke mig, men min søn, der rendte rundt og skød med en pistol", så er der ingen beskyttelse for de andre lejere. Vi skal også sørge for, at der er trygt at bo, så vi kan leje de her boliger ud. Det kan vi ikke, hvis det her får lov til at foregå. Det er jo ikke bare høj musik. Vi taler om brandbomber mod politiet, siger Jacob Michaelsen og påpeger, at boligselskabet ofte får kritik for at agere for blødt.

Når han så også anerkender, at beslutningen er dilemmafyldt, skyldes det, at boligselskabet også har et socialt ansvar, fordi de familier, der risikerer at blive smidt ud, har massive problemer at kæmpe med.

- Men vi møder heller ikke bare op og smider folk ud. Det sker i et meget tæt samarbejde med Odense Kommune og Socialforvaltningen, og vi tænker, at de tager hånd om dem og finder en ny, passende bolig til dem. Det er heller ikke sådan, at de har livstidskarantæne fra FAB. Vi siger bare, at de ikke skal bo i Vollsmose lige nu, forklarer han.

Ifølge Jacob Michaelsen er der opbakning til beslutningen fra formændene for boligforeningens afdelingsbestyrelser.