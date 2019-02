En aften om organdonation

EJBY: Hvorfor det er vigtigt at tale om organdonation? Hvem der kan blive organdonor? Hvordan foregår det? Og er de virkelig døde? Det fortæller Annette Boe, der er transplantationskoordinator på OUH om tirsdag den 26. februar klokken 19 i Beboerhuset på Bregnevej 5. Der bliver også en workshop med studerende fra SDU, der arbejder med Gl. Ejbyhavens Naboforening som et projekt på deres uddannelse, Idræt og Sundhed. Her får du mulighed for at give dit input. Entreen er på 30 kroner, og tilmelding sker til Gl. Ejbyhavens Naboforening senest 24. februar på mail, gl.ejbyhavens.naboforening@gmail.com, eller mobil 61 61 84 54. /RAS