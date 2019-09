Elløbehjul vinder frem: Nu 900 styk til leje i Odense

Odenseanernes store lyst til at køre på elektriske løbehjul har haft direkte afsmittende effekt på antallet af løbehjul i gaderne.

Svenske Voi, der 1. juli som første selskab satte 250 løbehjul til udlejning på gaden, har siden og i al ubemærkethed øget antallet til næsten 500, som er det maksimale antal, selskabet har fået tilladelse til af Odense Kommune.

Det oplyser Vois kommunikationschef Kristina Nilsson fra hovedkontoret i Stockholm.

- Vi er nu næsten oppe på det antal, vi har tilladelse til, siger hun.

Skyldes det øgede antal, at der er mange brugere?

- Ja, det er klart. Vi kigger på hvor mange ture hvert løbehjul kører, lyder det fra Kristina Nilsson.

Ud over Voi har indtil videre et andet selskab, Tier fra Tyskland, fået tilladelse til at opsætte elløbehjul i Odense. Også Tier har fået tilladelse til 500 styk. Ifølge det senest oplyste har selskabet valgt at sætte cirka 400 på gaden indtil videre.

Yderligere tre selskaber har henvendt sig til Odense Kommune og forespurgt til muligheden for at få tilladelse. Men det har indtil videre ikke ført til mere.