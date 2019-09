Elløbehjul farligere end cykling: Mindst 10 gange større risiko for uheld

- Vi tør godt sige, at risikoen for at komme til skade på elløbehjul per kørt kilometer er mindst 10 gange så stor som på cykel eller knallert, fastslår han.

De tilgængelige tal for antal kørte kilometer på henholdvis løbehjul og cykel/knallert har Ulykkes Analyse Gruppen holdt op imod antallet af uheld. Og selv om tallene rummer en vis usikkerhed, medgiver overlæge i Ulykkes Analyse Gruppens Niels Dieter Röck, er tendensen er entydig og peger på, at elløbehjulene er klart overrepræsenteret i uheldsstatistikken.

Sådan lyder indtil videre konklusionen fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH, der siden 1. juli har fulgt med i de uheld med involvering af elløbehjul i Odense, som har medført en tur på skadestuen. Det er en af de første gange, at nogen har forsøgt at give et kvalificeret bud på, om elløbehjulene har en øget risiko for at blive involveret i uheld.

Når du drejer fartknappen og suser af sted på et elløbehjul, er risikoen for at komme til skade mindst 10 gange større, end hvis du i stedet hopper på cyklen.

Vi godt tør sige, at risikoen for at komme til skade på elløbehjul per kørt kilometer er mindst 10 gange så stor som på cykel eller knallert.

Udlejeren af elløbehjul Voi har opgivet antallet af kørte kilometer i Odense fra 1. juli til og med 3. september til 156.000.Det tal har Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) taget udgangspunkt i og ganget med to, fordi der er to løbehjulsudlejningsfirmaer i byen. Tallet er derefter sammenholdt med antallet af skadestueregistrerede uheld med elløbehjul, som er 22 i cirka samme periode. Samtidig har UAG sammenholdt antallet af kørte kilometer på cykel/knallert på en måned (360.000 km ifølge Vejdirektoratet) og holdt det op imod, at der typisk sker 120-130 uheld per måned relateret til brug af cykel/knallert (cykling udgør langt den største andel). På den måde har det været muligt at udregne og sammenligne uheldsfrekvensen per måned. Analysen rummer en rækker usikkerheder. F.eks. er der ikke taget højde for antallet af ture, der køres på privat ejede løbehjul. UAG erkender der er usikkerheder og har derfor lagt en margin ind for at kompensere for det og undgå overfortolkning. Når det er gjort, lyder konklusionen fra UAG, at uheldsfrekvensen på elløbehjul er mindst 10 gange så høj som på cykel/knallert.

- De eldrevne løbehjul er kommet for at blive. Men man bliver nødt til at se på, hvilke restriktioner, der skal være. Skal de virkelig kunne køre 20 kilometer i timen? Ikke nødvendigvis. Skal app'en ikke være indstillet således, at de ikke kan køre i gågadeområder? Sådan burde det være. Skal der være tvungen brug af hjelm?

Et forbud er dog ikke vejen frem, mener direktøren i Rådet for Sikker Trafik.

- De er overfølsomme over for det mindste hul i belægningen, siger han.

Rådet for Sikker Trafik advarede inden forsøgsordningen blev sat i kraft i starten af året om risikoen for uheld, og ifølge Mogens Kjærgaard Møller "siger det næsten sig selv", at elløbehjulene med deres små hjul og smalle styr tilsyneladende er voldsomt overrepræsenteret i uheldsstatistikken.

Mogens Kjærgaard Møller tilføjer, at det er godt, at tallene nu kan indgå i den evaluering af forsøgsordningen med bl.a. elløbehjul i trafikken, der skal laves lige efter årsskiftet.

Han siger om tallene fra Ulykkes Analyse Gruppen, der viser, at der gange så stor risiko for uheld på elløbehjul som på cykel:

Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, kalder det "rigtig godt", at der nu kommer tal frem, som kan være med til at belyse spørgsmålet om sikkerhed for brugerne og omgivelserne. Og som kan imødegå det ofte brugte argument i forsvaret af elløbehjulene, der handler om, at der jo også sker uheld på cykel.

Få bruger hjelm

Baseret på den viden, Uhelds Analyse Gruppen ved OUH har indsamlet ved at se på omstændighederne ved uheldene og tale med nogle af de tilskadekomne, giver overlæge Niels Dieter Röck følgende bud på, hvorfor der tilsyneladende sker væsentlig flere uheld med el-løbehjul end med cykler og knallerter:

- Vi er nået frem til, at for det første er hastigheden på 20 kilometer i timen højere end gennemsnitsfarten på cykel, og de (løbehjulene, red.) accelererer hurtigt. Desuden mangler brugerne rutine, og så er løbehjulene ikke så stabile på grund af de smalle styr og små hjul. Vi kan desuden også konstatere, at næsten ingen af de tilskadekomne har brugt hjelm eller anden beskyttelse. Og så er der det med nyhedens interesse - man kaster sig over det her, uden helt at vide, hvad det egentlig går ud på, siger han.

Niels Dieter Röck tror ikke på, at det nytter noget at forsøge at forbyde løbehjulene. I stedet handler det om at tage de rette forholdsregler, mener han.

- Tager man en hjelm på - og eventuelt håndledsbeskyttere - så er man godt hjulpet. Og så skal man stadig huske, at selv om der sker markant flere uheld med elløbehjul, så er det stadig få gange ud det samlede antal ture, at det går galt. Men man skal tænke sig om.