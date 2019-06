Elever sejlede med krigsskibet

- Imponerende, at der er så mange mennesker om bord, siger begge pigerne, som dog ikke kunne forestille sig en fremtid inden for Søværnet.

Eleverne havde fået den enestående mulighed at få lov til ikke bare at sejle med på turen fredag formiddag fra Korsør til Odense Havn, men også få en grundig rundvisning helt ned i maskinrummet i fregattens dyb og op på broen, hvor kaptajnen og en los styrede fregatten ind gennem Gabet og videre ind ad den smalle Odense Kanal.

Et stærkt sammenhold mellem besætningen og det, at der også var kvinder om bord på fregatten Peter Willemoes var nogle af de ting, en flok elever fra en 8. klasse på Abildgårdskolen i Odense lagde mærke til.

En ny verden for eleverne

Også skoleleder Allan Feldskou var med på turen, som er kommet i stand på invitation fra Odense Kommune.

- Det er en ny verden, der åbner sig for dem, som de ikke har kendskab til. Klassen har flest piger, og det er fedt for dem at opleve, at der også er kvindelige besætningsmedlemmer på skibet, og at det ikke kun er en mandeverden, siger skolelederen.

Det skulle være en af klasserne fra udskolingen, som skulle med fregatten, men da 9. klasserne netop nu går til eksamen blev det i stedet 8.b, som fik muligheden.

- Jeg har mange gode klasser, som kunne komme med, men nu blev det så denne klasse, siger Allan Feldskou.

Undervejs blev eleverne orienteret om skibets indretning, bredde, højde, hvor dybt det stikker, hastighed, våbentyper og alskens andre detaljer.

- De har været spændt på, hvad de skulle prøve, og de har ikke haft så mange forestillinger om det på forhånd. Undervejs har jeg oplevet, at de har været interesserede og stillet gode spørgsmål, siger skolelederen.